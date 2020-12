Voici comment les services Apple peuvent devenir plus importants que l’iPhone dès 2024

Pendant longtemps, Apple s’est focalisé sur l’iPhone. Et à l’heure actuelle, il s’agit toujours de son produit phare, qui produit la plus grande partie de ses revenus. Néanmoins, Apple se diversifie petit à petit. Et en plus des accessoires comme l’Apple Watch et les AirPods, la firme de Cupertino mise aussi beaucoup sur les services.

Alors qu’elle proposait déjà le service de streaming audio Apple Music, celle-ci a présenté, en 2019, de nouveaux abonnements comme Apple TV+, Apple Arcade ou Apple News+, ainsi que la carte bancaire Apple Card qui est actuellement disponible aux États-Unis. Récemment, Apple a d’ailleurs musclé son offre dans les services en lançant Apple Fitness+ et Apple One.

Et visiblement, d’ici quelques années, ces services pourraient rapporter plus à Apple que l’iPhone. C’est en tout cas ce qui est suggéré par une estimation réalisée par Forbes.

Comment cela est-il possible ?

Le magazine estime que la croissance des revenus des services d’Apple sera de 11 % ces 4 prochaines années, tandis que la croissance des revenus de l’iPhone sera de 5 %. Et si les revenus de l’iPhone seront toujours plus élevés par rapport à ceux des services, les services permettraient à Apple de générer plus de profits.

Aussi, Forbes estime que les bénéfices des services d’Apple pourraient être plus élevés que ceux de l’iPhone à partir de 2024. « Au cours de l’exercice 2020, les marges brutes des produits d’Apple se sont établies à 31,5% contre environ 66% pour les services. Si nous supposons que les marges restent stables aux niveaux actuels, les bénéfices bruts des services s’élèveraient à environ 54 milliards de dollars au cours de l’exercice 2024, contre environ 53 milliards de dollars pour l’iPhone », explique le magazine.

Les « services » d’Apple incluent les milliards de dollars versés par Google

Mais bien entendu, il ne s’agit que d’estimations. Et comme l’a montré cette année 2020, on n’est jamais à l’abri des surprises. D’ailleurs, Forbes évoque des éléments qui font que cette prédiction pourrait ne pas se réaliser. Par exemple, si Apple perd son juteux contrat avec Google, cela pénaliserait fortement ses services (puisque les sommes versées par la firme de Mountain View sont comptabilisées parmi ces revenus).

Comme vous le savez peut-être déjà, Google rémunère Apple pour que son moteur de recherche soit proposé par défaut aux utilisateurs de l’iPhone. Cela permet à Google de capter du trafic de recherche, tandis qu’Apple gagne plusieurs milliards de dollars.

Les montants ne sont jamais révélés. Cependant, d’après une estimation, Google verserait aujourd’hui 8 à 12 milliards de dollars par an. Or, actuellement, ces accords entre les deux entreprises sont menacés.

Comme nous l’évoquions dans un article, une plainte antitrust ciblant ces accords a été déposée aux États-Unis. Pour sa défense, Google a écrit sur son blog que : « comme d’innombrables autres entreprises, nous payons pour promouvoir nos services, tout comme une marque de céréales pourrait payer un supermarché pour stocker ses produits au bout d’une rangée ou sur une étagère à hauteur des yeux ».

« Pour les services numériques, lorsque vous achetez un appareil pour la première fois, il dispose d’une sorte d’écran d’accueil comparable aux « étagères à hauteur des yeux ». Sur mobile, cette étagère est contrôlée par Apple, ainsi que par des sociétés comme AT&T, Verizon, Samsung et LG. Sur les ordinateurs de bureau, cet espace de stockage est massivement contrôlé par Microsoft », a également écrit Google.

Sinon, il est à noter qu’actuellement, une rumeur suggère qu’Apple est en train de développer son propre moteur de recherche.