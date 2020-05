Voici comment Netflix va améliorer sa fonctionnalité de lecture hors-ligne

Autrefois, Netflix était contre l’idée de permettre à ses utilisateurs de télécharger des films ou des séries dans l’app, pour regarde ces contenus plus tard sans connexion à internet. Mais après que l’entreprise ait fait son expansion internationale, rendant le service disponible dans des pays comme l’Inde, celle-ci a changé d’opinion à ce sujet. Aussi, en 2016, la plateforme a lancé sa fonctionnalité de lecture hors-ligne.

Et récemment, nous avons découvert que la plateforme pourrait ajouter quelques améliorations à ce système : la possibilité de regarder un contenu même si le téléchargement de celui-ci n’a pas été achevé à 100 %. L’idée serait de permettre à l’utilisateur de regarder la partie qui a déjà été téléchargée d’une vidéo. Du moins, c’est ce qui est expliqué par nos confrères de XDA-Developers dans un article publié cette semaine.

Le site a analysé le code de la version v7.58.0 de l’application Netflix pour Android et y a découvert des chaînes de caractères qui suggèrent que la fonctionnalité et en cours de développement. Par exemple, XDA évoque une chaine qui permettrait à l’application de prévenir un utilisateur lorsqu’il a fini de regarder la partie d’une vidéo qui a été téléchargée : « Vous avez atteint la fin de ce que vous avez téléchargé jusqu’à présent. Souhaitez-vous télécharger sur cellulaire pour continuer à regarder ? » (Traduit avec Google Translate). D’autres versions de ce texte ont été découvertes par XDA, comme : « Vous devez télécharger un peu plus pour continuer à regarder, ou vous pouvez regarder ce que vous avez déjà téléchargé depuis le début. »

Voici pourquoi c’est une bonne idée

A priori, cette fonctionnalité développée par Netflix devrait permettre de se divertir en regardant une vidéo, même si celle-ci n’a été téléchargée que partiellement. Mais la fonctionnalité pourrait également aider ceux qui utilisent une mauvaise connexion à internet à avoir une expérience plus fluide. En effet, l’utilisateur peut par exemple lancer le téléchargement d’une vidéo 30 minutes avant de regarder, et commencer à regarder cette vidéo même si le téléchargement n’est pas terminé. Pendant qu’il regarde, ce téléchargement continue, et il est possible d’avoir une expérience ininterrompue même avec une mauvaise connexion.

Il est également à noter que cette amélioration de l’application Netflix avait été suggérée par un utilisateur sur Twitter au mois de février. Et la plateforme ne semblait pas être contre.

Thanks so much for your feedback, we have taken it into consideration from our end. 😀 *KB — Netflix CS (@Netflixhelps) February 6, 2020