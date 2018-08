Voici comment Twitter veut aider les sites web à gagner de l’argent

Twitter teste un programme qui permet de monétiser des sites web avec des publicités provenant de la plateforme de microblogging.

Et si vous gagniez de l’argent avec votre site grâce à Twitter ? Actuellement, la plateforme de microblogging teste un programme baptisé « Twitter Timeline Ads » qui permet aux éditeurs de sites web d’intégrer des flux de tweets, ainsi que des publicités. D’après une FAQ, ce programme « est le premier programme publicitaire permettant aux éditeurs d’offrir du contenu en temps réel à leurs publics et de générer des revenus supplémentaires grâce à des publicités ciblées ».

Selon Business Insider, Twitter a commencé à tester ce programme au mois de mai, avec des éditeurs. Et récemment, la société a donné plus de détails sur le fonctionnement de celui-ci.

Des publicités Twitter sur des sites tiers

On apprend ainsi que si un site est accepté pour ce programme, Twitter placera des publicités sur les 20 premiers tweets intégrés dans le flux. La première publicité apparaîtrait entre le premier et le second tweet. La deuxième publicité apparaît entre le septième et le huitième tweet. La troisième publicité apparaît entre le treizième et le quatorzième tweet. Et une quatrième pub apparaîtrait entre le dix-neuvième et le vingtième tweet.

Les éditeurs qui participent au programme utilisent un tableau de bord qui permet de suivre l’audience des flux intégrés ainsi que les revenus générés. D’après Business Insider, Twitter prendrait 50 % des revenus générés par ces publicités, et distribuerait le reste à l’éditeur de site web. Cependant, cette information, qui était sur le site de Twitter, aurait été retirée par la plateforme.

Pour le moment, il semblerait que ce nouveau modèle n’en soit qu’à ses débuts. Mais il permettra à Twitter de gagner de l’argent via des publicités placées en dehors de ses sites et de ses applications. Pour rappel, en plus de Google, qui permet aux sites web de gagner de l’argent avec les services comme Adsense, Facebook propose également un service similaire via son réseau Audience Network.

Si le nouveau programme de Twitter vous intéresse, vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire ici.