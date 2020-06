Voici comment utiliser l’outil de transfert d’images de Facebook vers Google Photos

Les discussions concernant le RGPD se sont beaucoup centrées sur les cookies et le consentement. Mais ce règlement inclut également le principe de portabilité des données. L’idée est que comme vos données vous appartiennent, vous devez avoir la possibilité d’obtenir une copie de celles-ci sur une plateforme, puis de transférer vers une autre plateforme. Et en ce qui concerne les photos et les vidéos, Facebook a voulu faciliter ce processus entre son réseau social et Google Photos, grâce à un outil appelé « Data Transfer Project ».

Ce projet ne date pas d’hier, puisqu’il a été annoncé par Facebook en 2019. Néanmoins, comme d’habitude, le réseau social déploie ses nouveautés petit à petit. Mais la bonne nouvelle, c’est que ce mois de juin, l’entreprise annonce qu’il a complété le déploiement de « Data Transfer Project ».

« Aujourd’hui, nous atteignons le déploiement à 100% de notre outil de transfert de photos et de vidéos qui permet aux gens de porter leurs photos directement sur Google Photos », annonce un responsable sur Twitter. « L’outil de transfert de photos est désormais disponible dans le monde entier pour tout le monde sur Facebook », lit-on aussi dans un billet de blog du réseau social.

Par ailleurs, si cet outil ne permet actuellement que le transfert des photos et des vidéos vers Google Photos, Facebook semble vouloir étendre la possibilité de portabilité vers d’autres services de stockage.

Où se trouve cette fonctionnalité ?