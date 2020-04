Voici comment WhatsApp a freiné la propagation des fake news sur sa messagerie chiffrée

Si on parle souvent de la propagation des publications de désinformation, c’est parce que c’est la partie visible du phénomène « fake news ». Mais en réalité, beaucoup de messages de désinformation sont aussi relayés via les services de messagerie comme WhatsApp. Et ceux-ci sont encore plus dangereux (en particulier pendant la crise du COVID-19) parce que ces messages sont échangés dans une messagerie privée, et que, dans le cas de WhatsApp, les messages sont chiffrés de bout en bout (ce qui signifie que les messages sont illisibles dans les serveurs de WhatsApp).

Cependant, récemment, WhatsApp a indiqué avoir pu freiner de manière significative le nombre de messages transférés sur son application, ce qui réduit également les transferts de contenus de désinformation. Comment ? Tout simplement en limitant le nombre de fois qu’une personne peut transférer un message qu’il a reçu.

Une réduction de 70 %

« […] nous avons également remarqué une hausse significative des transferts de messages, que les utilisateurs trouvent trop nombreux d’après leurs témoignages, et qui peuvent contribuer à la propagation de fausses informations. Nous pensons qu’il est important de ralentir la diffusion de ces messages pour que WhatsApp reste une application de conversation personnelle », indiquait le service de messagerie, début avril.

Et aujourd’hui, ces nouvelles limites portent déjà leurs fruits. Cité par TechCrunch, un responsable de WhatsApp indique que pour limiter la propagation des messages de désinformation, l’application a limité la possibilité de partager les « messages hautement transférés » à seulement un partage. En d’autres termes si vous recevez un message considéré comme étant un message viral, vous ne pourrez transférer celui-ci que vers une personne ou vers un groupe. Et grâce à cette mesure, le nombre de partages de ces messages considérés comme « hautement transférés » a été réduit de 70 %.

Grâce à cette stratégie, WhatsApp ne tue pas la fonctionnalité de transferts de message, mais limite cependant la possibilité de devenir viral pour contenu de désinformation. Et le tout permet à l’application de ne pas faire de concession en ce qui concerne le chiffrement et la confidentialité.

Sinon, pour rappel, WhatsApp travaille aussi avec l’OMS afin d’aider l’organisation à mieux informer les internautes qui utilise son application.