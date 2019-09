Voici les films et les séries qui quittent Netflix en octobre 2019

Chaque mois, Netflix fait ses adieux à certains contenus au profit de nouvelles séries et films, ou simplement parce qu’il n’a plus les droits pour diffuser ces derniers. Ce mois-ci, peu de séries quittent le catalogue, là où celui-ci se délestera par contre de plusieurs films et de trois documentaires.

Si cette liste répertorie la totalité des contenus qui quitteront Netflix en octobre, il ne faut pas oublier que la totalité de la saga Harry Potter ne sera plus accessible sur le service de streaming dès le 1er novembre, ce qui vous laisse encore un mois pour binge-watcher les huit films adaptés des romans de JK Rowling. Suite à cette annonce, le service a indiqué qu’il ferait son possible pour récupérer les droits et faire rester la saga plus longtemps sur la plateforme.

Voici la liste des contenus qui feront leur adieu à Netflix dès le 1er octobre. Vous pouvez également consulter la liste complète des séries et films qui débarquent en octobre.

Les séries Netflix qui quittent le catalogue en octobre 2019

Star Wars : La Guerre des Clones — Saisons 1 et 2 : 1er octobre

Jane the Virgin — Saison 1 : 19 octobre

D’abord dévoilée sur The CW, la série a ensuite fait son arrivée sur Netflix. Elle met en lumière les aventures de Jane Gloriana Villanueva, une jeune femme qui a fait la promesse à sa grand-mère de rester vierge jusqu’au mariage. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Les films Netflix qui quittent le catalogue en octobre 2019

Dragon Ball Z Movie 12 : Fusion Reborn : 1er octobre

Dragon Ball Z Movie 13 : Wrath of the Dragon : 1er octobre

Il reste du Jambon : 1er octobre

Iron Man 2 : 1er octobre

Compte tenu de la rupture entre Netflix et Disney, due au fait que ce dernier lance son propre service de streaming, les contenus Marvel quitteront peu à peu la plateforme. C’est le cas d’Iron Man 2, un film du MCU qui raconte comment Tony Stark va tenter de créer de nouvelles alliances pour combattre de nouvelles forces, sachant que tout le monde connaît désormais son identité de super-héros.

Mon Beau-Père et moi : 1er octobre

The Immigrant : 1er octobre

Ted : 5 octobre

L’homme irrationnel : 14 octobre

Kick-ass 2 : 15 octobre

Il était temps : 17 octobre

Hulk : 17 octobre

Comme Iron Man, le film Hulk quittera Netflix durant le mois d’octobre. Pour rappel, le long-métrage se penche sur les origines du personnage et de la façon dont il devient ce super-héros bien particulier.

Oblivion : 17 octobre

Dr Seuss’ : Le Lorax : 17 octobre

Psychose : 17 octobre

Kung-Fu Panda 3 : 17 octobre

Le troisième film de la saga quittera Netflix mi-octobre, ce qui vous laisse le temps de revoir la trilogie des aventures de ce jeune panda qui rêvait de faire du kung-fu. Les deux premiers films sont actuellement disponibles sur le service de streaming.

Les documentaires Netflix qui quittent le catalogue en octobre 2019

Finders Keepers : 2 octobre

Mr Dynamite : The Rise of James Brown : 2 octobre

Being George Clooney : 15 octobre