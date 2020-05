Voici le Legion Gaming Phone, le smartphone gaming par Lenovo

Lenovo est loin d’être un constructeur populaire sur le marché des smartphones, la société chinoise est bien plus connue pour ses PC et laptops. Sa division gaming, Lenovo Legion, est extrêmement appréciée et réputée pour la grande qualité de ses produits.

Grâce au succès de Lenovo Legion, la marque va essayer de rattraper son retard sur le marché des smartphones en présentant un modèle spécialisé pour les jeux mobiles. Le Legion Gaming Phone sera donc un concurrent direct du Asus ROG Phone 2, du Razer Phone 2, ou encore du Black Shark 2.

Sur Weibo, Lenovo a commencé la promotion de ce smartphone en présentant quelques caractéristiques techniques, dont une assez surprenante. Ce smartphone embarquera la puce Snapdragon 865, et optera non pas pour un, mais deux ports USB-C. Grâce à une nouvelle architecture thermique qui est censée maintenir l’appareil au frais même pendant les sessions de jeu intenses, le Legion Gaming Phone pourra prétendre embarquer la charge 90W.

Les premières images publicitaires de ce smartphone laissent entendre qu’il sera destiné aux marchés chinois et indien. Cependant, ces photos nous permettent de repérer quelques éléments design de ce prochain smartphone. Et notamment sa caméra frontale pop-up sur le côté de l’appareil et non sur le haut comme certains smartphones Android l’ont déjà présenté. On peut également admirer le dos du téléphone, et voir qu’il y aura deux caméras et un logo en forme de Y qui s’allumera probablement.

Sa caméra arrière principale est de 64MP, et il est censé y avoir un grand-angle de 16MP. En ce qui concerne la caméra avant, elle devrait proposer une résolution de 20 Mpx. Le Legion Gaming Phone tournera sous ZUI 12 la surcouche Android 10 de Lenovo. Quoi qu’il en soit, ce smartphone a été intelligemment pensé pour le gaming. Le fait que son capteur photo avant pop-up apparaisse sur le côté est bien plus pratique en pleine session de jeu.