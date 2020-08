Voici le vélo électrique le plus léger du monde

Les vélos à assistance électrique sont habituellement réputés pour être des machines assez lourdes, et ce pour plusieurs raisons. La présence du moteur et de la batterie bien sûr mais pas seulement. D’autres éléments viennent alourdir l’ensemble, comme le renforcement et la rigidification de la structure en raison des contraintes, le câblage et les composants électriques, etc

Or, comme souvent en matière d’electro-mobilité, le poids est l’ennemi numéro 1. Tout d’abord parce-que cela influe négativement sur l’autonomie, mais aussi pour une autre raison tout aussi importante concernant les vélos : la nécessité de pouvoir porter le cycle afin de le parquer en sécurité pour éviter de se le faire voler, ce qui implique parfois de devoir marcher un peu avec, voire de prendre des escaliers pour le garder chez soi ou près de soi, à vue, sur son lieu de travail.

Sachant que la plupart des VAE du marché affichent un poids entre 20 et 30 kilos, on comprend aisément le problème que cela peut poser en matière d’agilité et de transportabilité, et le fait que la chasse aux kilos superflus devienne un enjeu crucial en regard de l’évolution des usages.

Nombre de constructeurs de nouvelle génération se penchent sur la question du poids. Le français Angell Bike, fondé par l’entrepreneur Marc Simoncini, en fait même l’un de ses principaux arguments marketing.

Dans ce contexte, on ne sera pas étonné de rencontrer des concepteurs qui se frottent au sujet pour essayer de sortir des vélos de plus en plus légers. Cette fois, la palme revient à Dennis Freiburg, un ingénieur allemand basé à Dortmund, qui vient de mettre au point le vélo à assistance électrique le plus léger du monde, nommé Freicycle (jeu de mot avec son nom et « frei » signifiant « libre » en allemand). L’engin est même tellement léger (6,872 kg) qu’il a été validé dans le Livre Guinness des records. La conception et la construction du Freicycle a pris à Dennis Freibourg près d’un an, dans le cadre d’un projet pour son doctorat.

Pour obtenir ce résultat, Freiburg a bien sûr agi sur de nombreux paramètres ayant nécessairement conduit à quelques compromis. Tout d’abord, il n’est pas parti de zéro, puisque son vélo est fabriqué à partir d’un vélo de route Merida Scultura en carbone, muni d’un cadre ultraléger pesant moins de 1 kg. Ensuite, Freiburg a gagné encore du poids en utilisant autant de fibre de carbone que possible pour les composants porteurs critiques tels que les roues, la fourche et le pédalier. Par ailleurs, d’autres composants qui n’existant pas sur le marché à un poids satisfaisant ont été imprimés en 3D, comme les pédales spéciales ultralégères.

Un moteur d’hélicoptère radio-commandé !

Concernant le moteur, Dennis Freiburg s’est appuyé sur une solution déjà connue, celle d’un entraînement à friction, à savoir une poulie entrainée directement par un moteur électrique actionnant la motricité de la roue arrière par simple rotation à friction. Pour cela, Dennis Freiburg a utilisé un moteur d’hélicoptère trouvé en aéromodélisme capable de fournir une puissance de 600 watts (qui aurait imaginé qu’un moteur d’aéronef miniature radiocommandé puisse mouvoir un vélo avec un adulte dessus ?), enveloppé dans un manchon abrasif afin d’assurer une bonne adhérence sur le pneu arrière.

Le couple du moteur fait que son simple montage bascule vers le bas et engage le pneu arrière. Lorsque la puissance du moteur est coupée, le mécanisme à ressort le retire de la trajectoire du pneu.

Le moteur est limité à une puissance de 250 W et à une vitesse maximale de 25 km/h afin de répondre aux normes européennes, mais son créateur affirme que le Freicycle peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 48 km/h avec ses 600 W de puissance.

Côté batterie, il fallait à la fois trouver quelque-chose d’assez puissant afin de faire tourner le moteur avec une autonomie satisfaisant mais également correspondre au standard du Guinness Book, qui exige une pile d’au moins 137 Wh pour une tentative de record valable.

Notre ingénieur a donc construit une batterie qu’il a logée dans une gourde en alliage ultra-léger maintenue en place par un porte-bouteille imprimé en 3D. Le bouchon de la bouteille sert d’interrupteur pour activer le dispositif.

Avec ce combo, il est théoriquement possible d’atteindre un rayon d’action situé entre 19 et 35 km.

Alors bien sûr, il s’agit d’un prototype unique, mais ce genre d’expérience finalement assez facile à réaliser à un niveau individuel peut montrer la voie à des industriels en démontrant qu’il est possible de réaliser une machine extrêmement légère.

Rappelons qu’il existe déjà des kits moteur-batterie prêts à l’emploi sur le même principe, et faciles à installer, permettant de transformer n’importe quel vélo mécanique en VAE, comme le GBOOST proposé par cette startup grenobloise, dont nous avons reçu un exemplaire que nous testerons bientôt.