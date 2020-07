Voici les 5 produits que Samsung lancera le 5 aout

Les fans de Samsung attendent avec impatience l’événement Unpacked du 5 aout durant lequel le géant coréen présentera ses nouveaux smartphones haut de gamme : le Galaxy Note 20 et ses variantes. Mais en plus de cette nouvelle série de smartphones, le géant coréen va présenter d’autres produits. Précédemment, celui-ci avait même indiqué qu’au total, 5 nouveaux produits seraient dévoilés lors de l’événement.

Et un nouveau teaser publié par le constructeur nous indique quels sont ces nouveaux produits. La vidéo ci-dessous, publiée par la chaîne YouTube du constructeur, montre des silhouettes qui ne laissent aucune place au doute. En plus du nouveau Galaxy Note (avec ses variantes), Samsung présentera également un nouveau smartphone pliable, une nouvelle tablette, une nouvelle montre connectée, ainsi qu’un de nouveaux écouteurs.

D’ailleurs, des rumeurs concernant ces appareils circulent déjà sur la toile. D’après celles-ci, le Galaxy Note 20 devrait avoir une variante Note 20+ ainsi qu’une variante Note 20 Ultra. Le nouveau smartphone pliable, qui pourrait être appelé Galaxy Fold 2, succèdera au Galaxy Fold dévoilé en 2019. La nouvelle montre connectée serait la Galaxy Watch 3 et les nouveaux écouteurs sans fil seraient les Galaxy Buds Live. Et quant à la nouvelle tablette, il s’agirait de la Galaxy Tab 7.

Des rumeurs avaient également évoqué la possibilité que Samsung présente une version 5G et plus performante du Galaxy Z Flip lors de cet événement. Mais finalement, ce produit a été présenté ce mois de juillet.

Microsoft comme invité surprise ?

Sinon, en plus de ces nouveaux appareils, Samsung pourrait également dévoiler un nouveau partenariat avec Microsoft. Il faut rappeler que les deux entreprises sont très proches. Et par exemple, l’année dernière, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a participé à l’événement Unpacked de Samsung en tant qu’invité spécial pour présenter une nouveauté de l’application Votre Téléphone (une application qui permet de synchroniser les smartphones Android et les PC sous Windows) disponible sur le Galaxy Note 10.

Cette année, d’après les rumeurs, un nouveau partenariat entre Samsung et Microsoft pourrait être annoncé autour du service de cloud gaming xCloud. À l’instar de Stadia (Google), xCloud permettra de jouer en streaming à des titres AAA sur des smartphones. Ce service est actuellement testé en beta, mais il sera disponible à partir du mois de septembre.