Voici les jeux PS4 auxquels vous pourrez jouer sur votre PS5, via le PS Plus Collection

Cela n’a pas pu vous échapper, la PlayStation 5 sera disponible en boutiques à compter du 19 novembre prochain en France. Une console « next-gen » qui sera lancée avec une poignée de jeux, à commencer par Spider-Man Miles Morales, mais aussi Sackboy A Big Adventure (tous deux seront également déclinés sur PS4) ou encore le très attendu remake de Demon’s Souls.

Quels jeux PS4 avec l’abonnement PS+ Collection ?

Côté rétrocompatibilité, si la rétrocompatibilité physique fera bien sûr l’objet d’un test complet chez Presse-citron, Sony a d’ores et déjà confirmé qu’un nouveau service serait inclus au PS Plus. Une option baptisée « Collection », et qui permettra donc d’accéder, sur PS5, à une liste de jeux emblématiques de la PS4. Un nouveau bonus donc pour tous les abonnés PS Plus, et notamment pour ceux qui ont fait l’impasse sur la PS4, et qui pourront donc profiter dès le branchement de leur PS5, de quelques titres toujours aussi appréciables aujourd’hui.

Dans un premier temps, ce nouveau PlayStation Plus Collection permettra d’accéder à une petite vingtaine de jeux PS4. Ces derniers seront tous téléchargeables « gratuitement » sur PS5, et jouables dans la foulée.

Le jour du lancement de la PS5, les abonnés au service PS Plus pourront donc (re)jouer à God of War, Bloodborne, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit: Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman: Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us, Persona 5 et Resident Evil 7. Du beau monde donc, avec des exclus Sony bien sûr, mais aussi d’excellents titres de la part des éditeurs tiers.

Si vous n’avez pas encore pu précommander votre exemplaire de PS5, pas de panique, puisque Sony a d’ores et déjà confirmé que de nouveaux exemplaires seront proposés très prochainement. Rappelons que la console sera proposée au prix de 399€ pour la version Digital Edition, et 499€ pour la version dotée d’un lecteur physique.