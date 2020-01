Voici l’histoire de la couleur verte de l’iPhone 11 Pro

« Nous sommes le seul fournisseur de couleurs de l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max », déclarait Yukinori Kabe avec fierté, aux journalistes du média asiatique Nikkei. Japonais, l’homme est aujourd’hui le directeur des ventes de Seiko Advance, une entreprise née dans les années 1950 et produisant de l’encre. En début de mois, il a pu accueillir une nouvelle fois la visite de Tim Cook, le PDG d’Apple, qui travaille avec la société nipponne depuis 2011 pour la conception des nouveaux iPhone.

Comme s’il s’agissait d’un partenariat inéluctable, les relations entre Seiko Advance et Apple n’ont jamais cessé de se durcir. Aujourd’hui, bien que la marque travaille aussi avec d’autres marques de smartphones, c’est avec Apple qu’elle réalise son plus gros chiffre d’affaires. À l’ombre de la communication sur le produit fini, l’histoire de la marque et la conception de ses produits vient d’être mis en avant dans un article publié sur la toile. Au centre des regards, la gloire de la nouvelle teinte « Vert Minuit » inédite sur l’iPhone 11 Pro.

Dans la campagne de Saitama, près de Tokyo au Japon, voilà une entreprise âgée de plus de 70 ans, et qui « a réussi à s’adapter à une nouvelle ère », comme le décriait Nikkei dans un article. Une visite des usines de production par Tim Cook en personne, a suffi pour attirer la presse et mettre Seiko Advance sous les feux des projecteurs.

Il faut dire que cette année, l’entreprise travaillant avec Apple depuis 2011 a réalisé un joli coup. Elle est à l’origine du nouveau « Vert Minuit », sorti sur le nouvel iPhone 11 Pro le 10 septembre dernier. Outre les autres coloris également fournis par la société et ses 160 salariés, cette nouvelle teinte inédite a eu de quoi lui donner un nouvel élan.

Dans une période aussi délicate, où les nouvelles technologies vont souvent à l’encontre des questions écologiques, il fut intéressant de lire l’importance que Seiko Advance accorde dans la durabilité de ses productions. Sur son « vert minuit » justement, le mélange choisi est issu d’une méthode bien plus propre que ce qui aurait dû traditionnellement être procédé pour obtenir du vert. « Habituellement, la production d’encre verte implique des polluants comme les halogènes » écrivait Rurika Imahashi, rédactrice pour Nikkei.

En 2020 d’ailleurs, Seiko Advance compte débuter sa phase de transition énergétique, en se mettant à l’énergie éolienne et solaire, pour son électricité. Un choix d’énergie renouvelable félicité par Tim Cook, ajoutant que Seiko Advance était « le meilleur du monde » dans son secteur.

Seiko Advance is a great example of our invaluable suppliers here in Japan. Thanks to their craftsmanship and attention to detail, the gorgeous colors of iPhone 11 Pro really come to life! pic.twitter.com/PFEuXo7Fy0

— Tim Cook (@tim_cook) 10 décembre 2019