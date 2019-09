iPhone 11 vs iPhone 11 Pro : quelles différences entre ces versions ?

Lors de son rendez-vous annuel en septembre, Apple a officialisé sa nouvelle génération de smartphones composée des iPhone 11 et iPhone 11 Pro (avec la déclinaison 11 Pro Max). Si les deux smartphones sont résolument haut de gamme, ils ne s’adressent pas forcément aux mêmes profils. Ci-dessous, nous faisons un comparatif entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, avec toutes les similitudes et les différences pour vous aider à déterminer lequel vous conviendra le mieux.

Cette année, c’est au siège du groupe américain que Tim Cook a dévoilé plusieurs nouveautés : si les iPad et l’Apple Watch ont animé le début de la conférence, le grand public attendait avec impatience la nouvelle génération d’iPhone. Il aura fallu attendre la deuxième partie de la présentation pour découvrir ces nouveaux appareils qui ont pour objectif de rivaliser avec ses rivaux coréen Samsung ou chinois Huawei, Xiaomi et OnePlus.

Comparatif iPhone 11 ou iPhone 11 Pro ?

Différences au niveau du design

Avec ses nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro, Apple nous offre une version quasiment identiques aux précédents iPhone XR et iPhone XS. Au niveau du design, les deux nouveaux téléphones sont très similaires, puisque la structure est complètement en verre (aussi bien sur l’avant que sur l’arrière) avec toutefois une bordure en acier inoxydable pour l’iPhone 11 Pro contre une bordure en aluminium pour l’iPhone 11.

La première différence dans ce comparatif entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro – et ce n’est pas la moindre – c’est que l’iPhone 11 n’est équipé que d’un écran LCD – contrairement à l’iPhone 11 Pro qui vient avec un écran OLED beaucoup plus performant (au niveau de la résolution, du contraste et même de la luminosité). A l’heure actuelle, il est presque surprenant de voir Apple équiper ses smartphones d’un écran LCD, une technologie qui se fait un peu vieillissante.

Il faut toutefois reconnaître que ça permet de réduire sensiblement le prix de l’iPhone 11 – et évidemment, cela reste un produit très haut de gamme que l’on appréciera forcément. Selon certaines rumeurs, l’iPhone 11 pourrait être le dernier téléphone du fabricant a être équipé d’un écran LCD – après quoi l’OLED deviendra la norme. De même, Apple a fait le choix de conserver sur tous ses nouveaux modèles une encoche à l’avant (pour cacher notamment le capteur photo).

Parmi les autres différences facilement visibles entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, on peut citer les coloris. L’iPhone 11 Pro conserve les couleurs historiques et premium de la marque – argent, gris sidéral et or – tout en rajoutant une version « vert nuit » pour cette édition 2019. De son côté, l’iPhone 11 classique est beaucoup plus coloré puisqu’il arrive en noir, blanc, jaune, rouge, vert et mauve.

Au niveau de la taille des écrans, les téléphones sont aussi légèrement différents puisque l’iPhone 11 Pro mesure 5,8 pouces en diagonal contre 6,1 pouces pour l’iPhone 11 classique. A noter que l’iPhone 11 Pro Max est le plus grand format avec un écran de 6,5 pouces. Sans rentrer dans le comparatif entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, le second se distingue sur la taille, la batterie mais également le prix.

Parmi les similitudes que l’on peut mentionner dans ce comparatif entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, et qui distinguent ces nouveaux téléphones de la précédente génération, on peut citer le logo sur le dos qui est désormais centré au milieu de tous les modèles. On relève également le nouvel espace carré à l’arrière qui délimite les différents capteurs photos sur chacun des appareils.

A13 Bionic, une nouvelle puce commune

Ces dernières années, Apple a pris l’habitude de présenter de nouvelles puces qui permettent d’améliorer les performances globales de ses iPhone (tant au niveau du CPU que du GPU). Si la puce A12 Bionic qui équipe les iPhone XR, XS et XS Max est encore considérée comme l’une des meilleures du marché, la nouvelle puce A13 Bionic qui équipe les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max est encore un niveau au dessus.

Sans rentrer dans les détails, il est important de souligner dans ce comparatif entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro que les deux produits sont équipés de cette dernière puce haut de gamme. Autrement dit, il est possible de bénéficier de l’un des téléphones les plus puissants du marché sans avoir à débourser plus de 1 000€ pour ce produit.

C’est aussi cette puce A13 Bionic qui permet d’offrir des capteurs photos aussi puissants et un système de traitement d’images par de l’intelligence artificielle. Comme vous pourrez le voir dans la section ci-dessous de ce comparatif entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, la photo est au coeur de la stratégie du groupe, et les efforts réalisés sur ce créneau permettent à Apple de se mettre à la hauteur de la concurrence.

Double capteur pour l’iPhone 11, triple pour le 11 Pro

Une autre différence importante entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro réside dans l’offre photo. Si l’iPhone 11 possède désormais 2 capteurs photos à l’arrière de l’appareil (contre un seul pour l’iPhone XR), il reste toutefois en deçà de l’iPhone 11 Pro qui s’accompagne lui d’un triple capteur photo. C’est donc aussi une petite différence au niveau du design qui permet de facilement distinguer ces deux modèles.

Offre photo de l’iPhone 11 :

Capteur grand-angle (f/1,8)

Capteur ultra grand-angle (f/2,4)

Offre photo de l’iPhone 11 Pro :

Capteur grand-angle (f/1,8)

Capteur téléobjectif (f/2,0)

Capteur ultra grand-angle (f/2,4)

La principale différence dans l’offre photo entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro est que ce dernier est équipé d’un capteur téléobjectif (f/2,0). On relèvera d’autres différentes qui auront leur importance chez les amateurs de photographie : l’iPhone 11 Pro possède une double stabilisation optique (contre une simple sur l’iPhone 11), un zoom optique à l’avant x2 (aucun sur l’iPhone 11) ainsi qu’un zoom numérique jusqu’à x10 (contre x5 sur l’iPhone 11).

Les deux téléphones sont toutefois assez similaires sur le capteur photo selfie situé à l’avant de l’appareil (TrueDepth, 12 MPx, f/2,2). Apple a profité de la conférence pour dévoiler de nouvelles fonctionnalités comme l’apparition d’un nouveau mode nuit, ou davantage d’options sur le mode portrait. Les deux appareils supportent la 4K, et le capteur ultra grand-angle peut être aussi bien utilisé sur les photos que les vidéos.

Qu’en est-il de l’autonomie ?

Apple reste volontairement assez flou sur l’autonomie de ses téléphones en justifiant que chaque utilisation est différente. Il faut donc lire entre les lignes pour en savoir davantage sur les rares indications qui sont données par le géant américain. En l’occurrence, on a pu apprendre que l’iPhone 11 avait une heure de batterie en plus que l’iPhone XR. Quant à l’iPhone 11 Pro, il dure en moyenne 4 heures de plus qu’un iPhone XS.

La firme américaine donne toutefois quelques précieuses informations dans les caractéristiques techniques de chaque iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max qui sont publiées sur son site officiel. Cela concerne différents types d’utilisation comme la lecture vidéo, le streaming vidéo ou encore la lecture audio. Globalement, l’iPhone 11 Pro bénéficie d’une batterie supérieure à celle de l’iPhone 11 – mais la différence n’est pas si flagrante que ça. En revanche, l’iPhone 11 Pro Max bénéficie d’une autonomie supérieure à tous les niveaux.

Lecture vidéo : 17h pour l’iPhone 11, 18h pour le 11 Pro, 20h pour le 11 Pro Max

Streaming vidéo : 10h pour l’iPhone 11, 11h pour le 11 Pro, 12h pour le 11 Pro Max

Lecture audio : 65h pour l’iPhone 11, 65h pour le 11 Pro, 80h pour le 11 Pro Max

Cette année, Apple a décidé de faire (enfin) un effort sur les chargeurs inclus dans la boite au moment de l’achat. En effet, les nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max viennent désormais avec un chargeur de 18W, ce qui permet de recharger 50% de la batterie en seulement 30 minutes. En revanche, on peut déplorer qu’il n’ait pas fait cet effort pour l’iPhone 11, qui vient toujours avec un chargeur de 5W.

Si les deux téléphones de notre comparatif sont équipés de la charge sans fil (il faudra acheter en supplément un support sans fil), on peut regretter qu’aucun ne soit capable d’offrir un système de recharge inversée. Alors que les rumeurs annonçaient une telle fonctionnalité pour cette nouvelle génération d’iPhone 11, Apple aurait finalement abandonné l’idée – faute de satisfaction. On ne peut donc pas faire charger d’autres appareils en les rapprochant d’un iPhone 11 ou iPhone 11 Pro.

Prix : iPhone 11 est-il le meilleur compromis ?

Avant de rentrer dans le comparatif des prix de l’iPhone 11 et iPhone 11 Pro, il faut d’abord s’intéresser aux différents formats de stockage qui sont disponibles. En l’occurrence, l’iPhone 11 se décline dans une version 64 Go, 128 Go ou 256 Go. Quant à l’iPhone 11 Pro, il arrive avec 64 Go, 256 Go ou encore 512 Go de stockage. Il faut dire que ce dernier est quand même bien plus abouti pour les photos, et qu’un espace de stockage en plus est donc le bienvenu.

Ces différents formats influencent aussi directement le prix final de l’iPhone 11 ou de l’iPhone 11 Pro. Pour en venir maintenant aux prix de chacun, l’iPhone 11 est disponible à partir de 809€ (64 Go), avec un modèle intermédiaire à 859€ (128 Go) et jusqu’à 979€ (256 Go). Quant à l’iPhone 11 Pro, il est logiquement plus cher – et il dépasse largement les 1 000€. On retrouve ainsi un iPhone 11 Pro avec 64 Go à un prix de 1 159€, une version 256 Go à 1 329€ et le modèle à 512 Go pour 1 559€.

Pour conclure ce comparatif entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11, il s’agit de deux téléphones qui s’imposent aujourd’hui comme le haut de gamme du marché. Si l’iPhone XS a disparu pour laisser toute la place à l’iPhone 11 Pro (cf. notre comparatif iPhone 11 Pro vs iPhone XS), l’iPhone XR n’a pas été totalement supprimé du catalogue Apple. Ce dernier s’inscrit comme l’une des meilleures ventes du groupe, et il ne souhaite donc pas s’en débarrasser. L’iPhone 11 a toutefois le potentiel pour le dépasser au niveau de la performance – et Apple a d’ailleurs prévu un stock supérieur pour la sortie des iPhone 11, que celui pour la sortie de la génération précédente.