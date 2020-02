Voici l’une des premières rumeurs concernant le Samsung Galaxy Note 20

Le Galaxy S20 n’a pas encore été présenté, mais des rumeurs concernant le Galaxy Note 20, qui ne sortira pas avant plusieurs mois, circulent déjà sur la toile. L’une d’entre elles provient du compte Twitter Ice Universe, l’une des sources de « fuites » les plus relayées par les médias en ce moment. Le 4 février, le compte a publié un tweet selon lequel le Galaxy Note 20 aurait une technologie d’écran qui permettrait un taux de rafraichissement à 120 Hz « plus affiné ».

The Galaxy Note20 will use a more fine-tuned 120Hz refresh rate technology. — Ice universe (@UniverseIce) February 4, 2020

On ignore ce que cela signifie exactement, mais il est à noter que d’après plusieurs sources, le Galaxy S20, que Samsung dévoilera le 11 février, devrait avoir un taux de rafraichissement de 120 Hz. Et la publication de Ice Universe suggère que le Note 20 aurait donc une version améliorée de la technologie qui sera utilisée par le S20.

Le site GSMArena, qui relaie cette fuite, pense celle-ci pourrait suggérer que sur le Note 20, il sera possible d’afficher une meilleure résolution lorsqu’on est en mode 120 Hz. Ou bien, il est aussi possible que le taux de rafraichissement du Note 20 s’ajuste automatiquement en fonction du contenu à afficher.

Pour le moment, rien n’est sûr et bien entendu, les précautions sont encore de rigueur à ce stade. Mais, à moins que Samsung ne prenne de nouvelles mesures pour empêcher les fuites concernant ses futurs produits, il est fort à parier qu’on en saura plus avant la présentation du Galaxy Note 20.

Le taux à 120 Hz, nouvelle évolution des smartphones en 2020 ?

Si certains constructeurs ont déjà adopté le taux de rafraichissement de 120 Hz auparavant, il est de plus en plus évident que cette année, il s’agit d’une amélioration que l’on trouvera sur la plupart des smartphones haut de gamme. Plus ce taux est élevé, plus les animations (et les jeux vidéo) sont fluides. Et si actuellement, le standard de l’industrie des smartphones est encore le taux de 60 Hz, OnePlus, en 2019, a adopté le taux de 90 Hz. Et avec ses prochains smartphones haut de gamme, le constructeur devrait adopter le taux de 120 Hz, du moins, sur la version la plus chère.

De son côté, Xiaomi a déjà sorti le Redmi K30 qui, malgré sa fiche technique moyenne, a un écran (LCD) 120 Hz. Et d’après les rumeurs, le Samsung Galaxy S20 devrait également proposer cette caractéristique.