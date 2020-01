Le Pocophone F2 Lite pourrait avoir une fiche technique proche de celle du Redmi K30 4G

Ces derniers jours, la marque Poco de Xiaomi a beaucoup fait parler d’elle. En effet, celle-ci vient de passer du statut de sous-marque à celui de marque indépendante.

Si l’on ne sait pas précisément ce que cela implique au niveau des relations, entre Poco et Xiaomi (si ce n’est que les deux entités seront plus interdépendantes), on s’attend à ce que Poco présente un ou plusieurs smartphones cette année.

Pour rappel, Poco a été officialisé en 2018. Et pour le moment, la marque n’a lancé qu’un seul smartphone, le Pocophone F1.

Aucun modèle n’a été présenté en 2019, mais cette année, la marque devrait lancer le Pocophone F2.

Et d’après certaines sources, celle-ci pourrait également lancer un autre modèle, certainement plus abordable, baptisé Pocophone F2 Lite.

Pocophone F2 Lite : un smartphone basé sur le Redmi K30 4G ?

Cette semaine, le site Android Authaurity relaie un article du site indien 91mobiles.com, qui pense avoir découvert des éléments suggérant que le Pocophone F2 Lite ne sera qu’une version du Redmi K30 4G pour d’autres pays.

En fouillant dans le site de la BIS, le bureau indien des certifications, le média aurait remarqué que le possible numéro de modèle du Pocophone F2 Lite est presque identique à celui du Redmi K30.

Un nouveau smartphone Poco porterait le numéro M1912G7BI alors que celui du Redmi K30 4G est M1912G7BC. Seul le dernier caractère est différent. Or, cela suggère généralement qu’il s’agira presque du même smartphone, mais pour des marchés différents (« I » pour l’Inde et « C » pour la Chine ?).

En tout cas, ce ne serait pas la première fois que Xiaomi lance le même smartphone avec des noms et des marques différents en fonction des pays. Par exemple, l’année dernière, la version pour la France du Redmi K30 était le Xiaomi Mi 9T.

Ainsi, si on se base sur l’hypothèse du site 91mobiles.com, comme le Redmi K20, le Pocophone F2 Lite pourrait avoir un SoC Snapdragon 730 G, 4 caméras sur le dos (dont un capteur principal de 64 mégapixels) et un écran LCD avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Et il est possible que si Poco lance le Pocophone F2 en Inde, celui-ci débarque en France avec un autre nom et sous une autre marque.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations ne sont pas encore officielles.

Sur Twitter, le teasing a commencé

Pour le moment, Poco n’a pas donné les noms de ses prochains modèles. Néanmoins, récemment, le compte Twitter de la marque a commencé à faire du teasing pour sa « saison 2 ». Dans une publication, Poco a publié une vidéo qui ressemble à un teaser de série.

#POCOIsHere and it'll give chills to others. IYKWWM 😉

Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn — POCO India (@IndiaPOCO) January 21, 2020

Dans un autre tweet, celui-ci publie une lettre adressée à ses fans. Celle-ci rappelle tous les avantages que proposait le Pocophone F1 et évoque également le développement des prochains modèles. Poco se dit prêt pour la prochaine étape de son développement. Et même si le marché des smartphones a beaucoup évolué depuis le lancement de son premier modèle, la marque se dit préparée.

An open letter to all #POCO fans! Thanks for making it possible. #POCOIsHere and we're ready for an action-packed season 2. Are you? pic.twitter.com/vYOQ8HZj8v — POCO India (@IndiaPOCO) January 21, 2020