Voici pourquoi les objets connectés Xiaomi ont été suspendus sur Google Home et Assistant

Si les objets connectés sont très pratiques, beaucoup de personnes se méfient de ces appareils à cause des risques que des enregistrements ou des flux des caméras puissent fuiter ou être piratés.

Et malheureusement, l’incident qui a affecté quelques utilisateurs des caméras de surveillance Xiaomi tend à donner raison à ces sceptiques.

Cet incident a été rapporté par un utilisateur de Reddit qui indique que lorsqu’il a souhaité regarder les flux vidéo de ses caméras sur l’écran d’un Google Nest Hub, l’écran a affiché des images provenant d’autres maisons (dont le flux vidéo d’un bébé qui dormait et celui d’une personne âgée).

De plus, ces images provenant d’autres propriétaires de caméras de surveillances étaient diffusées en noir et blanc, avec quelques distorsions, comme s’il s’agissait d’un film d’horreur.

Fort heureusement, Google et Xiaomi ont déjà réagi. Cité par XDA, un représentant de la firme de Mountain View a indiqué que celle-ci est au courant du problème et qu’elle travaille sur une solution avec Xiaomi. Google a également décidé de suspendre provisoirement les intégrations de ses appareils avec ceux de Xiaomi.

De notre côté, vendredi, nous avons pu constater que si les appareils sont toujours visibles sur l’application Google Home, celles-ci ne pouvaient en revanche pas être utilisées.

Xiaomi présente ses excuses dans un communiqué

Dans un communiqué relayé par XDA, Xiaomi a déjà présenté ses excuses à ses clients pour le dérangement. D’après la marque chinoise, le problème provient d’un produit en particulier, la Mi Home Security Camera Basic, sur le Google Home Hub.

« Notre équipe a depuis agi immédiatement pour résoudre le problème et il est maintenant corrigé. Après enquête, nous avons découvert que le problème était dû à une mise à jour du cache le 26 décembre 2019, conçue pour améliorer la qualité du streaming des caméras. Cela n’est arrivé que dans des conditions extrêmement rares. Dans ce cas, cela s’est produit lors de l’intégration entre la Mi Home Security Camera Basic 1080p et le Google Home Hub avec un écran d’affichage dans de mauvaises conditions de réseau. Nous avons également constaté que 1044 utilisateurs utilisaient de telles intégrations et que seuls quelques-uns avec des conditions de réseau extrêmement pauvres pourraient être affectés. Ce problème ne se produira pas si l’appareil photo est lié à l’application Mi Home de Xiaomi », lit-on dans ce communiqué.