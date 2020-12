Voici pourquoi vous devriez peut-être attendre avant d’acheter un nouveau MacBook

Cette année a été importante pour Apple, que ce soit pour ses smartphones ou pour ses ordinateurs. Les iPhone 12 sont les premiers modèles prenant en charge la 5G, tandis que les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini sont les premiers ordinateurs utilisant une puce Apple Silicon à la place des puces Intel.

La première puce d’Apple pour les ordinateurs est la puce M1. Et pour le moment, les machines utilisant cette puce ne font l’objet que de bons retours. Les nouveaux Mac d’Apple sont si impressionnants que maintenant, il y a un projet pour rendre Linux compatible avec ces machines. Et Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux, est lui-même impressionné. En effet, en basculant vers les technologies Arm, qui sont déjà utilisées par l’iPhone, Apple est en mesure de proposer des machines plus performantes mais aussi moins gourmandes en énergie.

D’autre part, Apple a bien géré la transition entre les puces Intel et les puces Apple Silicon. En effet, grâce à un émulateur appelé Rosetta 2, il sera possible d’utiliser la plupart des apps conçues pour les puces Intel qui n’ont pas encore fait cette transition vers les puces Apple Silicon.

De nouveaux processeurs Apple Silicon en 2021 ?

En substance, il n’y a que de bonnes raisons de craquer pour les nouveaux ordinateurs d’Apple utilisant la puce M1. Pourtant, si ces nouveaux ordinateurs sont d’excellentes machines, les modèles qu’Apple va lancer en 2021 pourraient être encore plus impressionnants.

Bien que le nouveau MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac mini avec puce M1 viennent juste de sortir, des rumeurs au sujet des Mac de 2021 circulent déjà sur la toile. Et parmi ces rumeurs, il y en a une lancée par le site Bloomberg au sujet des prochains processeurs Apple Silicon.

D’après cet article, Apple développerait déjà une nouvelle génération de puces qui succèdera à la M1. Et si tout se passe comme prévu, les ordinateurs utilisant ces nouvelles puces seraient en mesure de dépasser les performances des dernières machines utilisant les processeurs Intel.

Ces nouveaux processeurs d’Apple équiperaient de nouveaux MacBook Pro, de nouveaux iMac ainsi qu’un nouveau Mac Pro. D’après le média américain, Apple pourrait équiper ses nouveaux MacBook Pro d’un processeur avec 16 cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Et pour les machines les plus chères, Apple pourrait même opter pour un processeur avec 32 cœurs de performance.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeur. De ce fait, la prudence reste de mise. Dans son article, Bloomberg rappelle aussi que la conception de ces puces est un procédé complexe et qu’il est toujours possible qu’Apple finisse par adopter des designs plus simples.

Des écrans mini LED au menu et des ventes qui vont exploser

Sinon, pour l’année prochaine, Apple envisagerait enfin de basculer vers la technologie mini LED pour les écrans. Cela fait des mois que des médias évoquent la possibilité qu’il y ait enfin des iPad ainsi que des MacBook avec des écrans mini LED l’année prochaine.

Et récemment, cela a été corroboré par un article de 9to5Mac qui relaie une note qui aurait été rédigée par le célèbre analyste Ming Chi Kuo. L’année prochaine, Apple proposerait deux nouveaux MacBook Pro avec un nouveau design, mais également avec des écrans mini LED. En revanche, il faudrait attendre 2022 afin d’avoir un écran mini LED sur le MacBook Air. En revanche, ce MacBook Air avec écran mini LED serait plus abordable.

D’ailleurs, il y aurait un lien entre les puces Apple Silicon et l’adoption des écrans mini LED. En substance, la firme de Cupertino réduirait ses coûts en utilisant ses propres processeurs à la place de ceux d’Intel. Et grâce à cette économie, il serait en mesure d’utiliser des écrans mini LED qui sont plus coûteux que la technologie qui est actuellement utilisée.

D’autre part, l’analyste Ming Chi Kuo aurait revu à la hausse ses prévisions pour les ventes d’ordinateurs par Apple en 2021. Désormais, il estime qu’Apple pourrait vendre entre 10 millions et 12 millions d’unités en 2021. Puis, ces ventes passeraient de 25 millions d’unités à 28 millions d’unités en 2022.

Sinon, en ce qui concerne les tablettes, Apple serait en train de développer un iPad Pro équipé d’un écran mini LED, mais également un modèle qui utiliserait un écran OLED comme celui de l’iPhone 12.