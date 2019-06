Voici pourquoi vous ne devriez pas installer la beta d’iOS 13 sur votre iPhone

Faut-il déjà migrer vers iOS 13 ?

A l’occasion de sa toute récente WWDC 2019, le géant Apple a officialisé le nouvel iOS 13, qui arrivera en fin d’année (sauf sur les iPhone 6…). Parallèlement, le groupe américain a également officialisé un nouvel iPadOS, dédié à l’iPad donc, mais aussi une nouvelle version de WatchOS et tvOS. Des systèmes d’exploitation qui ne sont pas encore disponibles officiellement, mais que les plus téméraires peuvent néanmoins tester en version beta s’ils le souhaitent.

Néanmoins, il semblerait qu’il soit plus prudent de se montrer patient avec cet iOS 13, et d’attendre sagement la prochaine version beta. En effet, la mouture actuelle serait particulièrement buggée, et permettrait de « profiter » de nombreux effets indésirables comme une surchauffe de l’appareil, une autonomie aux fraises ou encore une incompatibilité avec de nombreuses applications tierces…

Si certains courageux peuvent tester ces fameuses versions beta, ces dernières sont avant tout destinées aux développeurs, qui peuvent ainsi optimiser leurs applications en amont de la disponibilité publique d’iOS 13. Autant dire que ceux qui sont impatients de découvrir iOS 13 avant tout le monde risquent également de devoir se passer de certaines applications (en plus des autres soucis cités plus haut).

Souviens-toi iOS 11…

A noter également que cette version beta d’iOS 13 n’est pas téléchargeable en OTA, mais uniquement depuis le site Developer d’Apple. Histoire d’en décourager encore quelques-uns, elle impose également de disposer de la beta XCode. Apple devrait toutefois lancer une beta publique dans les semaines à venir. Celle-ci sera toujours bugguée, mais néanmoins plus stable, et proposée en OTA. Les premiers retours des utilisateurs sont assez variés, avec des crashs à répétition pour certains, et au contraire, un OS plutôt stable pour d’autres.

Évidemment, seuls les plus impatients seront tentés par le fait d’installer une version en cours de développement d’iOS 13 sur leur iPhone, quelques mois avant sa version finale. Certains se rappellent encore douloureusement de la migration vers la version finale d’iOS 11, censée être « optimisé » à l’époque…

Depuis, nombreux sont les détenteurs d’iPhone à patienter quelques semaines après la disponibilité de la version finale d’un nouvel iOS, pour effectuer (en croisant les doigts très fort) leur mise à jour.