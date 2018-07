Voici à quoi ressemblerait le Samsung Galaxy Note 9

Des images présumées du Samsung Galaxy Note 9 fuitent sur la toile.

Après avoir impressionné avec son Galaxy S9, Samsung s’apprête maintenant à lancer la nouvelle phablette Galaxy Note 9. Normalement, le nouvel appareil devrait être présenté le 9 aout. Et d’après certaines indiscrétions, Samsung pourrait aussi profiter de la keynote pour lever le voile sur une enceinte connectée propulsée par son assistant numérique Bixby.

Mais en attendant l’événement du 9 août, les fuites concernant le Galaxy Note 9 commencent déjà à arriver. Mardi, le blogueur Evan Blass, connu pour la fiabilité de ses « fuites », a publié ces rendus qui représenteraient le Note 9.

A priori, le Note 9 aura beaucoup de similarités avec le S9 (ce qui est normal). Mais on remarque cependant que d’après ces fuites d’Evan Blass, le scanner d’empreintes serait cette fois-ci placé sous la caméra mais pas à côté (un choix esthétique qui a été largement critiqué sur les précédents smartphones hauts de gamme du constructeur).

Evan Blass n’est par ailleurs pas le seul à avoir fait fuiter des images du Galaxy Note 9 de Samsung. De son côté, notre confrère SamMobile a également publié ces photos présumées d’une unité.

Du Bluetooth sur le S Pen ?

Pour le moment, on ne sait pas quelles caractéristiques le Note 9 aura. Néanmoins, normalement, celles-ci ne devraient pas trop se différencier de celles du S9 (ce qui distingue les Galaxy Note, c’est surtout la taille de l’écran et le stylet).

Cependant, Samsung pourrait présenter quelque chose d’innovant en ce qui concerne le S Pen. Comme l’indique notre confrère The Verge dans un article, des documents de la FCC (le gendarme américain des télécommunications) suggèrent que le nouveau stylet qui équipera le Galaxy Note 9 serait doté d’une connectivité Bluetooth. Pour le moment, on ne sait pas à quoi cela pourrait servir. Mais on devrait pouvoir utiliser le S Pen pour contrôler le smartphone à distance comme s’il s’agissait d’une télécommande.

(Source)