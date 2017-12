Voici le Top 20 mondial 2017 des plus belles photos par drone

Le site Dronestagram vient de dévoiler les 20 plus belles photos par drone de 2017. Un voyage spectaculaire et vertigineux.



Avec studioSPORT, spécialiste du drone, partenaire de Dronestagram

C’est devenu un rendez-vous incontournable de cette période de l’année riche en rétrospectives. La plateforme d’imagerie par drone Dronestagram dévoile ce jour son Top 20 des plus belles et étonnantes, voire étourdissantes photos par drone publiées sur le site en 2017.

Ce cru 2017, sélectionné parmi des milliers de photos publiées au cours de l’année, est incroyable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la photo par drone est devenue une discipline à part entière avec ses codes et ses règles. Ensuite, les photographes-pilotes se sont largement aguerris aux cours des derniers mois et le niveau monte de façon spectaculaire. Enfin, la technologie des drones ne cesse de s’améliorer en même temps que les prix baissent, et surtout que les machines deviennent de plus en plus accessibles de par leur taille et leur facilité d’utilisation. L’année 2017 aura notamment été marquée par l’arrivée du DJI Spark, le dernier né du géant chinois DJI, un appareil fabuleux dont le transport et la mise en service ne prennent pas plus de place ni de temps qu’un bon vieux reflex, et qui grâce à son excellent équipement et son agilité produit des images fixes et vidéo d’une qualité totalement bluffante.

Note au lecteur : l’auteur de cet article est le fondateur de Dronestagram

L’humain et la faune à l’honneur

L’une des caractéristiques de la photo par drone, celle que nous apprécions probablement le plus, est cette capacité à survoler des sujets ou des paysages à basse altitude et à s’inviter dans des scènes où seul un drone peut évoluer. Cette année, moins de paysages spectaculaires mais davantage de vues rapprochées, et surtout beaucoup d’humain et de faune. C’est le point commun dans ce cru 2017 : à l’exception d’un seul cliché, toutes les photos mettent en scène des hommes, des animaux, ou les deux, pour des rencontres parfois improbables.

En cliquant sur les titres vous arriverez directement sur la page de la photo dans une meilleure résolution sur Dronestagram, et cela vous permettra aussi d’accéder à toutes les informations comme la date de publication, la géolocalisation sur une carte, le matériel utilisé et même les données EXIF. Si vous cliquez sur le nom de l’auteur vous arriverez sur sa fiche complète.

Un grand merci à tous les auteurs de ces prises de vues, et à toute la communauté Dronestagram pour sa participation active à cette aventure si excitante qui nous fait chaque jour découvrir le monde comme on ne l’a jamais vu.

Très belle année 2018 à tous !

Voici les 20 plus belles photos par drone de 2017

Exploration de la grotte de Melissani sur l’île grecque de Céphalonie en bateau.

Auteur : Calin Stan

Une femme récolte des nénuphars dans un étang du delta du Mékong au Vietnam.

Auteur : helios1412

Une vue vertigineuse des buildings de Dubai.

Auteur : bachirm

Le travail des cordistes professionnels sur la tour « Mercury » dans la ville de Moscou.

Auteur : Alexey Goncharov

Les champs de sel sont aussi la spécialité de Bac Lieu. Bac Lieu est la corbeille à sel du Delta du Mékong, avec de vastes champs de sel le long de la côte. Les champs de sel de Bac Lieu sont divisés en carrés et en rangées avec plein de sel blanc scintillant sous le soleil.

Auteur : helios1412

Surfeur portugais bravant le froid de février.

Auteur : jcourtial

Dans la baie d’Alexandria entre New York et Canada, quand le niveau des eaux monte et que les couleurs de l’automne commencent à prendre racine.

Auteur : JustenSoule

Les jardiniers ramassent les œillets du matin dans la province de Sukhothai en Thaïlande.



Auteur : seksan saowarod

Le long escalier menant à l’une des plus belles plages de l’Algarve, au Portugal.

Auteur : jcourtial

Traverser les immenses dunes de sable namibiennes quand le soleil tombe sous l’horizon.

Auteur : LukeMaximoBell

L’amitié.

Auteur : tahitiflyshoot

Deux scooters traversant le Pont à Chiang Mai, Thaïlande.

Auteur : tominspires

Un couple dans une Ford Mustang Cabriolet bleue classique, conduisant sur la Route 66 historique.

Auteur : Raf Willems

Le grand ours polaire Nanuk en Inuktitut est un animal impressionnant. Sur cette photo, nous pouvons le voir en train de traverser entre deux morceaux de glacier de mer, ou nous pouvons l’imaginer en train d’essayer de la retenir alors qu’elle fond.

Auteur : Florian Ledoux

Séjours à la plage le matin et l’après-midi.

Auteur : marihenud

Vue aérienne d’une expérience incroyable.

Auteur : DroneFilmsProject

Les plages de Punta Cana en République Dominicaine.

Auteur : ValentinValkov

Hippopotames dans le parc national du Serengeti.

Auteur : yannick68

Navigation familiale sur le lac Burke qui ressemble à une scène de boue sèche.

Auteur : MiloAllerton

Un hôtel au Montenegro.

Auteur : smakadron

Bonus : comme nous n’avions pas le cœur à départager les finalistes, voici deux photos en plus que nous ne pouvions pas ne pas vous montrer tant elles nous ont fait planer.



La cascade la plus célèbre d’Islande Gullfoss, possède une impressionnante cascade double (2 en 1).

Auteur : Vaidas

Home. Sweet. Home.

Auteur : yannick68

Voir sous forme de galerie