Voici une autre preuve qu’Apple s’intéresse aux smartphones pliables

Apple songe-t-il aussi à lancer un smartphone pliable ? Comme la firme de Cupertino ne fait jamais de commentaires sur ses futurs produits, on ne sait pas si cela fait partie de ses plans. Mais depuis quelque temps les éléments s’accumulent pour montrer que comme ses concurrents, Apple s’intéresse à cette technologie.

Par exemple, au mois de novembre, nous avions évoqué un brevet d’Apple qui utilise les écrans pliables. Et en aout, nous partageons également des prédictions qui estiment que la firme de Cupertino pourrait lancer un iPad à écran pliable en 2021.

Les ingénieurs d’Apple étudient les smartphones pliables

Aujourd’hui, un nouvel élément suggère que les ingénieurs d’Apple réfléchissent toujours au meilleur moyen d’utiliser les écrans pliables sur les futurs produits de la firme. Comme le rapporte le site Apple Insider, un nouveau brevet d’Apple intitulé « Electronic devices with flexible displays and hinges » ou « Appareils électroniques avec écrans et charnières flexibles », publié sur le site de l’US Patent and Trademark Office, décrit un appareil assez similaire au Galaxy Fold de Samsung.

Mais en plus du fait que ce brevet démontr qu’Apple s’intéresserait aux écrans pliables, celui-ci décrit également une solution imaginée par la firme de Cupertino qui pourrait permettre d’éviter les traces de pliure laissées sur une partie de l’écran.

Comme l’explique Apple Insider, pour éviter ces traces de pliure, Apple aurait imaginé un mécanisme qui permet à l’écran de se plier avec un rayon plus important, ce qui limite les dommages causés sur celui-ci. Pour que cela soit possible, la firme de Cupertino aurait également imaginé des mécanismes de charnières qui permettent de maintenir ce rayon.

Bien entendu, même si ce brevet se penche sur l’un des inconvénients que l’on trouve sur certains smartphones pliables, rien ne dit que la firme de Cupertino va utiliser celui-ci sur l’un de ses futurs produits. Les sociétés de la taille d’Apple détiennent de très nombreux brevets, mais ne les utilisent pas tous. De plus, même si Apple compte un jour se lancer dans les smartphones pliables, il est probable que la firme attendra encore un moment avant de dévoiler son premier modèle utilisant cette technologie.

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple attend un moment avant d’adopter une technologie ou un design déjà utilisés par ses concurrents.