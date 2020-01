Quand Tim Cook esquive les questions sur l’iPhone 5G

Si certaines marques, pour ne citer que Google Pixel et OnePlus, dévoilent parfois quelques informations sur leurs futurs smartphones, Apple a une règle stricte : ne pas faire de commentaires sur les futurs produits.

Et bien ce soit déjà évident que la firme de Cupertino lancera ses premiers iPhone 5G cette année, probablement au mois de septembre, Tim Cook refuse pour le moment d’en parler.

Apple ne commente pas

Apple vient de présenter ses derniers résultats trimestriels, avec des revenus record et d’excellentes ventes pour l’iPhone 11.

Mais lorsqu’il a été interrogé sur l’iPhone 5G, le patron de la firme directement esquivé. Comme le rapporte le site 9to5Mac, une analyste de Morgan Stanley a par exemple posé une question concernant la demande que devrait entraîner la 5G lorsque Apple proposera cette technologie sur certains modèles. La réponse du PDG : « Nous ne commentons pas les futurs produits, alors j’essaie de contourner un peu. En ce qui concerne la 5G, je pense que nous sommes au tout début du déploiement à l’échelle mondiale. Nous ne pourrions évidemment pas être plus fiers de notre gamme et nous sommes également très enthousiasmés par notre pipeline et nous n’échangerions notre position pour personne. »

Lorsqu’une autre personne a posé une autre question concernant la stratégie d’Apple pour la 5G, Tim Cook a répété qu’il ne commente pas sur de futurs produits. « Mais en général, je pense que ce qui est important quand on pense à la 5G, c’est de regarder autour du monde les différents calendriers de déploiement. Et certains d’entre eux sont peut-être très différents de ce que vous voyez ici. En termes de prix, je ne voudrais pas commenter le prix des combinés non annoncé », a-t-il cependant déclaré.

Apple a déboursé des milliards de dollars pour s’assurer que les iPhone auront la 5G

Pour rappel, les plans d’Apple dans la 5G ont commencé à se préciser lorsque la firme de Cupertino a signé un accord avec la société Qualcomm, qui a permis à cette dernière de générer des milliards de dollars.

Apple et Qualcomm étaient engagés dans une bataille juridique. Mais grâce au deal signé entre les deux entreprises, Apple peut désormais se fournir en modems 5G auprès de ce fournisseur.

Mais en même temps, Apple a également fait l’acquisition d’une branche d’Intel qui se spécialisait dans les modems pour les smartphones. Et sur le long terme, la firme de Cupertino pourrait donc se passer de Qualcomm pour s’approvisionner.