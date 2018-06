Voilà à quoi ressemble « l’humain parfait » selon une anthropologue

A quoi pourrait ressembler le corps humain parfait ? Une anthropologue s’est livrée à l’expérience pour la BBC. Et autant vous dire que cela pourrait bien ne pas vous plaire.

Une expérience pour la BBC

Vous êtes-vous déjà interrogés sur l’évolution qu’a connu la race humaine et ce que peuvent être les prochaines étapes ? Nos corps ont déjà connu des évolutions radicales. Mais, cela n’est peut-être pas encore terminé. Dans le cadre d’une recherche scientifique, la BBC a demandé à une anthropologue et anatomiste de concevoir le « corps humain parfait ».

La scientifique sollicitée se nomme Alice Robert et est bien connue au Royaume-Uni pour animer différentes émissions. L’idée de ce projet était donc de partir de son propre corps et de « l’améliorer », voir comment cette Alice 2.0 pourrait être meilleure. Un cheminement qui se fait en deux étapes, en supprimant les imperfections d’un côté, et en piochant dans les espèces animales des améliorations.

Un résultat effrayant ?

On ne va pas se mentir, le résultat est plus effrayant qu’autre chose. On a bien compris que l’idée n’était pas de miser sur l’esthétisme. Le corps humain imaginé ici a sans doute quelque chose d’elfique avec de grandes oreilles (pour mieux entendre). Mais, c’est bien là, le moins effrayant de l’image générale qu’elle a dévoilé sur Twitter.

En effet, ce qu’elle considère de mieux chez les animaux propose un rendu très particulier sur un corps humain. Alice Roberts a ainsi intégré une poche similaire à celles des kangourous pour transporter leurs petits, des jambes inspirées de celles des émeus et même une peau de reptile pour bloquer les ultraviolets. A l’intérieur du corps, on trouve aussi un cœur avec plus d’artères, de meilleurs poumons, des yeux sans cils… On ne va pas se mentir si c’est l’avenir, on n’a pas forcément envie d’être là pour le découvrir. Espérons donc que l’immortalité ne soit pas elle aussi au programme. Pour concevoir ce modèle, elle a été aidée par des spécialistes des effets spéciaux. Pourquoi ne pas l’intégrer à un film de science-fiction à présent ?