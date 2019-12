Voilà comment Instagram veut vous empêcher de poster ce nouveau commentaire offensant…

Instagram va prévenir les utilisateurs que leur post peut être offensant

Cela fait de nombreux mois maintenant qu’Instagram met en place divers outils visant à éviter au maximum les commentaires injurieux, dégradants et toutes les autres formes de harcèlement et de violence sur son réseau. Dans cette optique, Instagram a également osé retiré le compteur de likes… Aujourd’hui, le groupe déploie une nouvelle fonctionnalité, qui va prévenir les utilisateurs du caractère offensant du commentaire qu’ils sont sur le point de publier.

Ainsi, une fois votre commentaire rédigé, Instagram va se charger d’analyser son contenu, et ciblera notamment les mots jugés offensants. Si tel est le cas, une petite fenêtre pop-up se chargera de vous signifier le fait qu’un commentaire similaire au votre a déjà été reporté. Dès lors, libre à vous de modifier votre message, d’en « apprendre davantage« , ou bien d’ignorer l’avertissement et publier votre commentaire malgré tout.

Instagram va donc vous prévenir du fait que vous vous apprêtez peut-être à publier une grosse bêtise, mais tel un enfant turbulent, vous pourrez braver l’interdit, et passer outre l’avertissement. Après tout, quand on trolle, on trolle, non mais !

Une fonctionnalité qui a évidemment bénéficié d’un test en amont, plutôt positif à en croire Instagram. « Les résultats ont été prometteurs, et nous avons constaté que ce genre d’avertissement peut encourager les gens à reconsidérer leurs paroles lorsqu’on leur en donne l’occasion. » Toujours selon Instagram, en plus de limiter la portée de l’intimidation et du harcèlement, cette nouvelle fonction va aider à « éduquer les gens sur ce que nous n’autorisons pas sur Instagram« .

Le réseau social (propriété du groupe Facebook) explique que cette nouvelle fonction est actuellement en cours de déploiement « dans certains pays », et qu’elle sera déployée de manière plus globale dans les prochains mois. Reste à savoir maintenant si ce type d’avertissement va réellement freiner les haters et autres trolls qui sévissent sur Instagram, et sur le tout le web de manière générale…