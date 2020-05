Voilà comment regarder Les Simpson, en 4:3, sur Disney+

Le cas « The Simpsons » sur Disney+

Lancé en avril dernier chez nous (et en fin d’année dernière aux Etats-Unis), Disney+ fait la part belle aux contenus Disney et Pixar bien sûr, mais on peut également y retrouver du contenu Star Wars, Marvel ou encore National Geographic, tout ce beau monde étant tombé depuis quelques années dans l’escarcelle du géant américain. C’est le cas également d’un certain 20th Century Fox (dont le nom a depuis été modifié).

Ainsi, le catalogue Disney+ permet de retrouver divers contenus en provenance directe de la Fox, y compris l’intégralité de la série Les Simpson. Une excellente nouvelle pour les (très) nombreux fans de cette famille américain atypique, mais cette version Disney+ souffrait alors d’un sérieux souci de ratio, l’intégralité des épisodes étant automatiquement proposés… en 16:9.

En effet, la saga Les Simpson a démarré il y a plus de 30 ans maintenant, à une époque où le standard TV était au format 4:3. Evidemment, en proposant les épisodes les plus anciens en 16:9, Disney proposait des épisodes à l’image légèrement tronquée, avec des éléments manquants à l’écran (la faute à un indispensable zoom). Toutefois, l’erreur est réparée, puisque l’on peut désormais choisir son ratio, concernant Les Simpson sur Disney+.

Comment faire pour regarder les Simpson en 4:3 sur Disney+ ?

Ainsi, dès à présent, pour regarder Les Simpson au format 4:3, il va falloir faire une petite manipulation très rapide, avant de lancer le moindre épisode. Pour cela, il suffit de se rendre dans la section « Les Simpson », et d’opter pour l’onglet « Détails« .

C’est ici que l’on retrouve un petit switch, permettant d’indiquer à Disney+ si on souhaite profiter des épisodes au format original, ou bien dans un « Format remastérisé« . Une fois l’option décochée, les épisodes les plus anciens, et diffusés à l’époque en 4:3, seront bien diffusés dans ce même format par Disney+.

Cela se traduira par des bandes noires de chaque côté d’un écran 16:9, ce qui est tout à fait normal. Il va sans dire que les épisodes plus récents, en 16:9, seront quant à eux diffusés en 16:9.