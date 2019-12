Voilà pourquoi cette société russe réclame pas moins de 2,8 milliards de dollars à Twitch

Twitch dans le viseur de Rambler Group

Vous connaissez certainement Twitch, cette plateforme de diffusion vidéo qui permet de suivre (parfois en direct) des sessions de jeux vidéo, des émissions et autres contenus de type e-sport. Un service racheté en août 2014 par le géant Amazon, pour un peu moins d’un milliard de dollars… Aujourd’hui, ce même Twitch est poursuivi par une société russe, qui réclame à la plateforme pas moins de 2,8 milliards de dollars.

En effet, Rambler Group semble fermement décidé à faire valoir ses droits auprès de Twitch, suite à une violation des droits de distribution exclusifs. En effet, le groupe russe détient les droits exclusifs de diffusion de la Premier League en Russie. De cette manière, quiconque souhaite visionner la Premier League sur le territoire russe doit impérativement passer par un service proposé par Rambler Group.

Une audience prévue ce 20 décembre

Hors, il se trouve que Twitch a diffusé des matches de Premier League sur son réseau, y compris évidemment en Russie. Selon Rambler Group, ce sont pas moins de 36 000 spectateurs qui ont ainsi pu profiter, gratuitement donc, de certains matches du championnat anglais, ce qui constitue évidemment autant de violations des droits de diffusion exclusifs. A ce titre, Rambler Group réclame à Twitch l’amende maximale pour chacun des 36 000 spectateurs, soit un total avoisinant les 3 milliards de dollars.

Parallèlement, Rambler Group a également demandé à ce que Twitch soit purement et simplement banni de Russie. De son côté, Twitch a d’ores et déjà supprimé certains canaux de diffusion, sans oublier de prendre le soin de bannir certains streamers. Une audience est prévue dès ce vendredi 20 décembre, et on imagine que les deux groupes parviendront à trouver un terrain d’entente (financier) qui permettra de solutionner ce différend.

Enfin, pour tous ceux qui souhaiteraient débuter leur carrière de streamer sur Twitch, rappelons que la plateforme a lancé tout récemment un outil dédié : Studio.