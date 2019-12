Voilà pourquoi TikTok a limité la portée virale des personnes homosexuelles, handicapées, en surpoids…

De la discrimination sur TikTok…?

Vous connaissez très certainement TikTok, cette application mobile au succès sidérant, qui vient de dépasser les 1,5 milliard de téléchargements, et dont les plus « vieux » d’entre nous n’ont toujours pas compris l’intérêt et/ou le fonctionnement… Toujours est-il que ce même TikTok, très populaire chez les jeunes, est accusé, par un blog allemand spécialisé dans la vie privée, d’avoir volontairement limité la portée de certains contenus…

En effet, Netzpolitik affirme, preuves à l’appui, que la plateforme TikTok a volontairement limité la portée virale des contenus émanant de personnes handicapées, mais aussi des utilisateurs en surpoids, ou encore de ceux et celles issus de la communauté LGBTQ. Les documents obtenus par le blog indiquent ainsi que TikTok restreignait volontairement la portée des vidéos proposées par « des sujets susceptibles de se faire cyberintimider en raison de leur état physique ou mental. »

De cette manière, les utilisateurs ciblés par TikTok ne pouvaient pas prétendre à dépasser les 10 000 vues, ni même à se retrouver dans le fil d’actualité principal de TikTok. Impossible donc de connaître le succès grâce à une vidéo devenue virale. Selon un porte-parole de TikTok : « Cette approche n’a jamais été une solution à long terme et, même si notre intention était bonne, nous avons réalisé que ce n’était pas la bonne méthode. »

La lutte contre le cyber-harcèlement… mais à l’envers

Une mesure hautement discriminante et pointée du doigt par de nombreux organismes dédiés notamment aux personnes handicapées, avec un TikTok qui avait donc décidé de punir (en amont) les victimes potentielles de cyber-harcèlement, plutôt que de punir les trolls eux-mêmes. Du côté de chez TikTok, on indique que la politique interne a récemment été modifiée, et que cette mesure de limitation aurait été supprimée.

Rappelons que TikTok est une application chinoise, populaire notamment en Inde (un peu moins de 500 millions de téléchargements) mais également en Chine ou encore aux Etats-Unis. L’application est souvent au coeur de polémiques, concernant notamment diverses formes de censure, ce qui n’a pas empêché le groupe de présenter tout récemment… son premier smartphone !