Le propriétaire de TikTok présente son premier smartphone

Rien ne semble pouvoir stopper la croissance de la société chinoise ByteDance, propriétaire de la célèbre application TikTok, très prisée des adolescents.

Si TikTok est l’application de ByteDance la plus connue dans nos contrées, cette entreprise a déjà tout un écosystème de services. Et cette année, ByteDance lance son premier smartphone avec le constructeur chinois Smartisan. Il y a quelques mois, ByteDance a fait l’acquisition d’une partie de ce constructeur.

Comme le rapporte le site Engadget, ce smartphone, le Jianguo Pro 3, coûte l’équivalent de 412 dollars en Chine, est équipé d’une puce Snapdragon 855+ et d’une mémoire RAM de 12 Go. Il y a 4 caméras sur le dos, dont un capteur de 48 mégapixels. Malheureusement, ce smartphone ne sera probablement jamais disponible en Europe.

Le nouveau Google chinois ?

Pour Bytedance, il s’agit surtout d’un mobile sur lequel il pourra préinstaller et mieux intégrer son écosystème d’applications. Par exemple, en faisant un glissement vers le haut sur l’écran de verrouillage, l’utilisateur pourrait facilement ouvrir Douyin, l’équivalent chinois de TikTok. Et les effets et les filtres de TikTok seraient directement intégrés à la caméra du mobile.

Et puisque, à l’exception de TikTok, les applications de Bytedance sont surtout populaires dans l’Empire du Milieu, lancer le Jianguo Pro 3 en Europe ou en Amérique du Nord ne servirait pas forcément cette stratégie.

Par exemple, il y a trois mois, Bytedance a lancé un moteur de recherche, baptisé Toutiao Search, qui est intégré à son portail d’actualité Toutiao. À l’instar des autres moteurs de recherche proposés en Chine, Toutiao Search respecte les règles imposées par Pékin en matière de censure des informations disponibles sur la toile.