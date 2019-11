Voilà pourquoi Twitter va aussi permettre de suivre des « Topics »

Des « topics » à suivre sur Twitter

Vous le savez, le réseau social Twitter fonctionne sur un système de comptes à suivre (ou non), pour permettre à l’utilisateur d’afficher dans sa timeline les différents tweets publiés par ses abonnements. A cela s’ajoute une fonction « Tendances », qui regroupe les différents sujets qui font la une de l’actualité.

Après plusieurs mois de test, Twitter va enfin permettre à ses abonnés de s’abonner à des « Topics », en plus de comptes individuels. Cette mise à jour est actuellement en cours de déploiement, et sera disponible pour tous le 13 novembre prochain.

Concrètement, en plus de la possibilité de s’abonner à ses youtubeurs favoris, à sa chanteuse fétiche, son comique préféré et au compte de Presse-Citron, Twitter va permettre de s’abonner à certains « Sujets », répartis dans diverses catégories. On pourra par exemple suivre des sujets concernant le sport, le divertissement ou encore le jeu vidéo.

Des sujets, en plus des comptes individuels

De cette manière, en plus des tweets des abonnements, l’utilisateur pourra voir apparaître dans sa timeline des tweets émanant d’utilisateurs qu’il ne suit pas, mais qui concernent un topic qui l’intéresse. Selon Twitter, cela devrait notamment permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux comptes (pertinents) à suivre. Dans un premier temps, il sera possible de s’abonner à environ 300 « Topics », et Twitter proposera de nouveaux sujets au fil des semaines.

« Nous savons que la principale raison pour laquelle les gens viennent sur Twitter, c’est pour se tenir au courant de ce qui les intéresse« , a déclaré Rob Bishop qui dirige l’équipe Topics. « La principale difficulté, c’est qu’il est très difficile de faire ça sur Twitter au jour le jour. »

A noter que Twitter indique qu’il sera bientôt possible d’effectuer la démarche inverse, à savoir éviter de voir apparaitre dans sa timeline des tweets concernant des sujets précédemment sélectionnés. A noter que Twitter envisageait, dès sa création il y a dix, de proposer ce système d’abonnement à des sujets…