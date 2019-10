Volvo XC40 Recharge : l’autre SUV 100% électrique, de 408 ch

Un SUV électrique aussi chez Volvo

Volvo inaugure sa toute nouvelle gamme « Recharge », avec son SUV XC40, 100% électrique. Il s’agit évidemment de la déclinaison zéro émission du SUV XC40 « standard ». De son côté, la nouvelle appellation « Recharge » désignera toutes les Volvo rechargeables à motorisation 100 % électrique ou hybride.

A bord, le Volvo XC40 Recharge sera animé par Android Auto, lequel sera intégré à la plateforme maison Volvo on Call. Le conducteur pourra ainsi profiter de divers services Google, comme Maps ou Assistant, mais il pourra aussi télécharger de nouveaux services via la boutique PlayStore. De son côté, le Volvo on Call proposera de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de vérifier l’état de la batterie et le niveau de charge.

Côté puissance, le SUV Volvo XC40 Recharge dispose d’un moteur (électrique donc) de 408 ch, avec la promesse d’une autonomie de 400 km. Un SUV à transmission intégrale, dont la batterie peut récupérer 80% de charge en 40 minutes, à condition bien sûr d’utiliser une borne de recharge rapide. Le constructeur promet également une nouvelle structure de sécurité exclusive à ce modèle, pour préserver autant les personnes à bord que la batterie en cas de collision.

Le futur est électrique pour Volvo

Pour Håkan Samuelsson, Président et CEO de Volvo Cars : « Nous l’avons dit et répété : pour Volvo Cars, le futur est électrique. Aujourd’hui, nous franchissons un nouveau cap majeur dans cette direction avec le lancement concomitant du XC40 100 % électrique et de la ligne Recharge. »

Le constructeur précise au passage que chaque modèle Volvo de la gamme sera décliné en version Recharge, du SUV compact XC40 au fleuron de la marque qu’est le grand SUV XC90, en passant par les modèles de la gamme 60. Le groupe espère bien que les véhicules hybrides rechargeables représentent 20 % de ses ventes totales dès l’année prochaine.

Ces cinq prochaines années, Volvo annonce vouloir lancer un véhicule 100 % électrique par an, faisant en sorte qu’une Volvo vendue sur deux dans le monde soit électrique d’ici à 2025.