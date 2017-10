Vos résultats de recherche sur Google vont peut-être changer

Google va désormais tenir compte de votre pays (et non de l’extension de nom de domaine) pour proposer des résultats de recherche plus « locaux ».

Google a récemment annoncé un changement de la manière dont son algorithme choisit les informations à afficher sur votre écran, le but étant de rendre les résultats de recherche plus locaux et plus pertinents. « Aujourd’hui, environ une recherche sur cinq sur Google est liée à la localisation. Fournir des résultats de recherche pertinents localement est donc essentiel pour vous fournir les informations les plus précises », écrit Evelyn Kao, product manager, dans un billet de blog.

Auparavant, Google déterminait votre localisation par le biais de l’extension du nom de domaine. Ainsi, si vous allez sur Google.rw, vous utiliserez le service proposé au Rwanda. Si vous allez sur Google.fr, vous utiliserez le Google français.

Ce qui change, c’est que Google n’utilisera plus l’extension de nom de domaine pour déterminer votre localisation. Evelyn Kao explique que si par exemple, vous vivez en Australie, vous recevrez automatiquement le service qui correspond à l’Australie. Si vous voyagez en Nouvelle Zélande, vous serez automatiquement redirigé vers le service néozélandais. Puis, à votre retour en Australie, vous retrouverez la version australienne de Google (avec des résultats de recherche pour les Australiens).

Cette mise à jour affecte le moteur de recherche de Google sur PC et sur mobile, ainsi que Google Maps. La firme de Mountain View précise également que ce changement n’affecte pas la façon dont les différentes versions régionales de Google fonctionnent.

Mais en substance, si vous vivez en France mais que pour des raisons professionnelles, vous utilisiez (comme moi) le Google américain, vos résultats risquent de changer. Cependant, il est encore possible de choisir une version non locale (avec des résultats différents). Au lieu de changer de nom de domaine pour l’adresse de Google, il faut aller dans les paramètres du moteur de recherche puis « paramètres de recherche » et enfin modifier les « paramètres de région ».