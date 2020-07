Votre vieil iPhone 4 peut encore vous faire gagner des concours de photographie

En mars dernier, on apprenait que certains gagnants du concours photo #ShotOniPhone mis en place par Apple avaient utilisé de « vieux » smartphones, comme des iPhone 7 et des iPhone 8. Aujourd’hui, à l’occasion des résultats des « 2020 iPhone Photography Awards », c’est un smartphone encore plus ancien qui s’est illustré…

L’iPhone 4 toujours dans le coup !

En effet, les grands gagnants des « 2020 iPhone Photography Awards » ont été annoncés le 22 juillet dernier, et parmi les photos gagnantes, on retrouve un cliché capturé par Omar Lucas, au Pérou. Ce dernier est parvenu à séduire le jury, avec une photo capturée depuis… un iPhone 4. Rappelons que le smartphone a été lancé en 2010, et qu’il dispose d’un capteur photo principal de 5 mégapixels.

De son côté, le grand prix du jury a été attribué à Dimpy Bhalotia (Royaume-Uni) pour un cliché capturé depuis un iPhone X. Un autre cliché gagnant a quant à lui été capturé par Artyom Baryshauw (Biélorussie), depuis un iPhone 6. Des terminaux bien loin de profiter d’une section photo aussi poussée que le récent iPhone 11 Pro.

Pour les intéressés, la compétition 2021 des iPhone Photography Awards a d’ores et déjà débutée, avec une date limite fixée au 31 décembre 2021. Les inscriptions (payantes) sont ouvertes dans le monde entier aux photographes utilisant un iPhone ou un iPad, et les publications sur les comptes personnels (Facebook, Instagram etc.) sont éligibles.

Bien sûr, les photos ne doivent pas être modifiées dans un programme de traitement d’image de bureau tel que Photoshop, mais il est possible d’utiliser toutes les applications iOS, et de participer avec n’importe quel type d’iPhone.