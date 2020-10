Votre vieille carte Pokémon Dracaufeu vaut peut-être plus de 220 000 dollars…

Depuis quelques longues années maintenant, les cartes Pokémon font partie du quotidien de nombreux collectionneurs. A l’instar des jeux vidéo de notre enfance, les anciennes cartes Pokémon affichent aujourd’hui une valeur particulièrement élevée, et nombreux sont ceux à vendre leurs exemplaires les plus rares aux enchères. Récemment, c’est une carte Dracaufeu (ou Charizard) qui s’est illustrée.

En effet, une carte Pokémon « first edition » de Dracaufeu a été vendue au prix astronomique de 220 574 dollars. Une vente aux enchères qui a été remportée par un certain Robert Bryson Hall II, un rappeur américain qui officie sous le nom « Logic ».

A PSA 10 Base Set 1st Edition Charizard just sold at auction with an ending bid of $183,812.00 via @IconicAuctions.

Including the 20% buyer’s premium, the total transaction value exceeds $220k.

As of now, this is the highest known sale of the card. pic.twitter.com/2mwkoopTvL

— Cardhops (@Cardhops) October 10, 2020