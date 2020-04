Vous êtes nostalgique du bureau ? Ce site simule l’ambiance sonore d’un open-space

On ne compte plus les jours de confinements, mais le manque des collègues et de la vie au bureau commence à se faire sentir. La plupart des discussions se font via Slack sans aucun bruit, seul le doux son des touches du clavier retentit.

Les insupportables sonneries et appels téléphoniques de vos collègues et/ou coworkers vous manquent ? Replongez-vous dans cette ambiance grâce au site : imisstheoffice.eu. Kids Creative Agency qui est à l’origine de ce projet a cherché à reproduire une ambiance sonore identique à celle que vous pouvez connaître au bureau.

Il vous suffit d’appuyer sur le bouton « play » puis de sélectionner le nombre de collaborateurs pour être plongé dans une véritable ambiance de travail. L’interface du site vous propose même d’interagir avec les divers endroits du bureau, en les sélectionnant ils produisent un bruit supplémentaire, ça peut être un chewing-gum maché un peu trop fort, une chaise qui roule, ou encore une collègue qui chantonne. Certains restent très désagréables même en confinement, comme la fontaine à eau ou les parties de ping-pong.

Grâce à ce site, vous n’avez plus à perdre du temps dans les transports pour vous sentir au bureau. Malheureusement il ne propose pas encore de véritables interactions avec vos collègues, c’est tout de même ce qu’il manque le plus.

Kids Creative Agency se présente comme étant : « une agence créative qui se consacre à rendre les organisations plus agiles et innovantes en concevant la bonne culture. Nous sommes une équipe de facilitateurs, de concepteurs culturels, de directeurs artistiques, de stratèges, de rédacteurs et de créatifs polyvalents qui s’engagent à faire en sorte que les marques trouvent leur voix. » Et avec le projet présenté ci-dessus, la baseline de l’agence « the future is human » prend tout son sens.