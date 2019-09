Vous ne devinerez jamais quel a été le jeu PS4 le plus téléchargé cet été…

Et le grand gagnant est…

La fin de l’été 2019 approche à pas de géants, et si certains en ont profité pour faire une cure de soleil, de plage, de lecture et/ou de farniente, certains joueurs ont évidement profité de ce temps libre pour s’adonner à leur passion favorite… le gaming. Malgré quelques sorties estivales très attendues comme Crash Team Racing Nitro-Fueled, Judgement, F1 2019 ou encore le récent Control, c’est un (très ?) vieux titre signé Rockstar Games qui a été le plus téléchargé sur PS4 en Europe.

En effet, c’est l’increvable GTA V, lancé initialement en 2013 sur PS3 et Xbox 360, avant d’être porté sur PS4 et Xbox One l’année suivante, qui a affiché le plus de téléchargements en juillet, sur le PS Store. Sur le podium, on retrouve Minecraft en seconde position, et Crash Team Racing Nitro-Fueld en embuscade.

En ce qui concerne le mois d’août, c’est à nouveau GTA V qui est en tête des meilleurs ventes, toujours suivi par ce même Minecraft. De son côté, le célèbre marsupial a été éjecté du top 20, remplacé à la troisième place par Rainbow Six Siege, signé Ubisoft. Une longévité assez incroyable pour GTA V, qui a récemment dépassé le cap des 110 millions de copies écoulées dans le monde.

Records en vue pour GTA VI ?

Du côté de chez Rockstar Games, depuis 2014, on ne laisse évidemment pas tomber GTA V, bien au contraire, puisque le jeu propose des mises à jour régulières, pour sans cesse relancer l’intérêt auprès des joueurs. Fin juillet, Rockstar Games a notamment annoncé l’ouverture des portes du Diamond Casino & Hôtel, un nouvel évènement qui a permis au jeu d’enregistrer un nouveau record en terme de joueurs connectés.

Du côté des joueurs, si certains férus de GTA V ont jeté leur dévolu sur le dernier projet en date de Rockstar Games, Red Dead Redemption II, les regards sont évidemment tournés vers la suite, GTA VI donc, qui devrait voir le jour sur la prochaine génération de consoles. A moins que le studio américain ne refasse le coup de la double sortie, sur la génération actuelle d’abord, puis sur la « next gen » un peu plus tard, ce qui s’est avéré très (très) rentable pour GTA V…