Vous ne regardez pas assez la publicité sur internet, voici 5 idées pour vous soigner

Vous ne regardez pas assez la pub sur internet. Voici comment y remédier. Posted by Presse-citron on Wednesday, November 13, 2019

L’anecdote peut prêter à sourire mais à bien y regarder elle est peut-être plus sérieuse qu’il n’y parait. Il y a quelques jours, le député La France insoumise François Ruffin a déposé une proposition de loi intitulée « Pour le droit d’uriner en paix », qui derrière un titre quelque peu iconoclaste veut dénoncer le fait qu’avec le numérique, la publicité devient facilement de plus en plus envahissante.

Il faut dire qu’il y a de quoi s’agacer un peu. Depuis quelques années, les panneaux et écrans publicitaires s’invitent et s’incrustent partout, même dans les leux réputés les plus intimes. L’ire du député Ruffin provient du fait que la société Next One vient par exemple d’annoncer qu’elle allait installer 25 000 panneaux dans des toilettes.

Mais quand on fréquente assidûment les internets, que ce soit sur son écran de PC, sur son smartphone ou sur tout autre objet connecté, on est habitué à cette omniprésence de la réclame, et à ses effets indésirables. Parmi ceux-ci, j’ai noté les trois pratiques qui m’exaspèrent le plus, et que je livre à votre appréciation :

les pubs preroll avant les vidéos, plus longues que les vidéos elles-mêmes et qu’on ne peut pas zapper

les pubs qui se coupent quand on change d’onglet et reprennent quand on revient : là c’est carrément du viol, quand je vois ça j’ai l’impression qu’on m’attache virtuellement sur une chaise avec des écarteurs pour maintenir les yeux ouverts pour me forcer à regarder la pub

Les pubs qui ne se ferment pas tout de suite quand tu appuies sur la croix (ou qui ne font pas apparaître la croix qu’après quelques secondes)

Mais au bout du compte, dans leur rage à vouloir vous faire bouffer encore plus de pub, les régies ne sont pas si performantes que cela, et on dirait qu’elles manquent quelque peu d’imagination. Dans cette vidéo je propose cinq idées pour aider ces dernières à nous faire regarder encore plus de publicité, au grand bonheur des annonceurs qui seront ravis d’avoir une clientèle captive (mais vraiment captive) apportée sur un plateau d’argent.

De rien.