Vous pourrez demander à Google Assistant de vous faire la lecture

Au CES de Las Vegas, Google avait dévoilé quelques nouveautés pour Google Assistant. Et parmi celles-ci, il y a une fonctionnalité de l’assistant, sur les navigateurs, qui permet à celui-ci de lire un article pour l’utilisateur, transformant presque les contenus long format en podcasts.

Et cette semaine, la firme de Mountain View annonce le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité. « Avec Google Assistant, votre navigateur peut désormais lire les articles Web à haute voix. Chaque fois qu’un article Web s’affiche sur votre navigateur dans votre téléphone Android, vous pouvez dire « Hé, Google, lis-le » ou «Hé, Google, lis cette page », il lira immédiatement à haute voix le contenu de la page Web. Pour vous aider à suivre, votre navigateur fera automatiquement défiler la page et mettra en évidence les mots lorsqu’ils sont lus à haute voix », annonce Yossi Matias, VP, Engineering.

Il s’agit à la fois d’une fonctionnalité d’accessibilité, mais aussi d’une aide précieuse pour les personnes qui veulent s’informer, mais qui n’ont pas le temps de lire tous les articles intéressants qu’ils voient défiler sur le web.

Google Assistant vous fait la lecture

Bien entendu, certains sites proposent déjà des fonctionnalités de lecture natives. Mais d’après Google, contrairement aux fonctionnalités similaires, la sienne est basée sur de nouveaux ensembles de données qui rendent la lecture plus expressive et plus naturelle, ce qui facilite l’écoute lorsque le contenu est long.

Reste à savoir si cette nouveauté de Google Assistant sera immédiatement disponible partout dans le monde. En tout cas, dans son annonce (en anglais), la firme précise que « Si le contenu d’origine n’est pas dans votre langue maternelle, l’Assistant Google peut déclencher la lecture à haute voix de votre navigateur en 42 langues. »

Google propose également des contrôles pour modifier la vitesse de lecture ou bien pour changer de voix. Un menu de traduction permet aussi de choisir une langue.

A priori, les développeurs de sites web n’ont rien à faire pour que leurs articles soient pris en charge par cette fonctionnalité de Google. Cependant, si un webmaster ne souhaite pas que les contenus de son site soient pris en charge par la fonctionnalité, il est possible de le signaler à Google.

Et via les Actions on Google, il est aussi possible de configurer des apps Android pour que celles-ci soient prises en charge par la lecture à haute voix de Google Assistant.

Sinon, si vous êtes sur iOS, sachez que le système d’exploitation d’Apple propose une fonctionnalité « voix » qui peut lire du contenu à haute voix pour vous.