Vous pouvez dès maintenant jouer à Flight Simulator en VR !

Disponible depuis quelques mois maintenant, l’excellent Flight Simulator permet à des millions de pilotes virtuels de s’évader vers de nouveaux horizons, avec un réalisme particulièrement saisissant. A l’heure actuelle, seuls les joueurs PC, et équipés d’une machine suffisamment puissante, sont autorisés à décoller. Dès à présent, ces mêmes joueurs peuvent profiter d’un surplus en termes d’immersion.

Flight Simulator se pare d’un mode VR

En effet, via une mise à jour (gratuite), Flight Simulator est désormais compatible avec la réalité virtuelle. Dès à présent, il est donc possible de jouer à Flight Simulator en VR, avec divers dispositifs dédiés comme les casques Windows Mixed Reality (dont le HP Reverb G2), Oculus, Valve et HTC. De quoi permettre aux joueurs les mieux équipés de profiter pleinement de l’immersion procurée par ce Flight Simulator.

« Lors de la conception de Microsoft Flight Simulator, nous avions trois objectifs précis : le réalisme, la précision et l’authenticité. Nous sommes aujourd’hui ravis de vous annoncer que la Réalité Virtuelle est désormais disponible dans Microsoft Flight Simulator sur PC, avec votre casque VR préféré. Vous allez découvrir la plus profonde et la plus immersive des expériences de vol virtuelles » explique Asobo Studios.

A noter toutefois que si les joueurs PC ont été les seuls à pouvoir profiter de Flight Simulator en 2020, cela devrait changer dans quelques mois. En effet, le simulateur signé Asobo Studios est actuellement en cours de portage sur les nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S. Le titre devrait être disponible d’ici l’été 2021, et pour l’occasion, Microsoft proposera divers accessoires permettant de profiter au mieux de cette simulation aérienne hors norme.

Contrairement à bon nombre de jeux Xbox à venir, Flight Simulator ne sera pas disponible sur la génération Xbox One, ce dernier nécessitant une puissance supplémentaire que seules les nouvelles Xbox sont capables de fournir.