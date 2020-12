Flight Simulator arrive cet été, exclusivement sur Xbox Series X et Series S

On le savait depuis quelques mois, le nouveau Flight Simulator, mitonné par les français d’Asobo Studios, est également prévu sur Xbox, en plus de la version PC (déjà disponible). Si les plus optimistes espéraient pouvoir voler via leur manette Xbox dès cet hiver, il faudra en réalité s’armer d’un peu de patience.

Le nouveau Flight Simulator sur les nouvelles Xbox uniquement

En effet, à l’occasion des Game Awards, Microsoft a tenu à diffuser un trailer de Flight Simulator, avec des images en provenance de la version Xbox Series X du jeu. Dans un post de blog, Microsoft explique que les joueurs Xbox auront droit au même contenu que leurs homologues sur PC, et pourront donc prétendre à une version particulièrement aboutie dès le premier jour de disponibilité.

A ce sujet, Flight Simulator est attendu pour cet été, et sera disponible exclusivement sur les nouvelles Xbox, à savoir la Xbox Series X et la Xbox Series S. Un Flight Simulator exclusif aux consoles « next-gen » donc, et qui ne sera pas proposé sur Xbox One. De cette manière, Microsoft promet une expérience « aussi profonde et poussée que sur PC« . On voyait (très) mal en effet Flight Simulator tourner dignement sur une Xbox One de 2013…

Bien sûr, Microsoft oblige, le nouveau Flight Simulator sera disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass. Microsoft promet également le lancement de nouveaux périphériques en 2021, pour permettre une immersion impeccable. Il sera également intéressant de voir comment la Xbox Series S, jugée faiblarde dans notre test le mois dernier, parviendra à faire tourner ce mastodonte qu’est Flight Simulator, et quel sera le poids de ce dernier sur le SSD de nos consoles. Réponse dans quelques mois donc.