Vous pouvez enfin tester les nouveautés d’iOS 14 sur votre iPhone

Il y a quelques jours, lors d’une version en ligne de sa conférence WWDC, Apple a présenté les nouveautés d’iOS 14. Cette nouvelle mouture du système d’exploitation mobile ne sera pas disponible avant plusieurs semaines. Mais actuellement, les développeurs peuvent déjà tester iOS 14 via la preview afin d’adapter leurs applications aux changements qui seront apportés.

Et à partir d’aujourd’hui, vous pouvez également installer la beta publique d’iOS 14 sur un iPhone compatible. Celle-ci vient de sortir, et permet au grand public de tester les nouveautés d’iOS 14. Pour rappel, cette version inclut d’importantes mises à jour de l’interface utilisateur. Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, iOS 14 vous permet de placer vos widgets n’importe où sur l’écran d’accueil. Il y a également un nouvel emplacement appelé « App Library », où se trouvent toutes les applications, et qui organise celles-ci dans des dossiers, ou par ordre alphabétique. Et Siri se dote d’une interface plus discrète, qui n’occupe pas tout l’écran lorsqu’on fait une requête vocale.

Il ne s’agit pas encore de la version finale

Mais si la beta publique d’iOS 14 permet d’accéder aux nouveautés avant la sortie officielle, il est important de rappeler que pour le moment, il s’agit d’une version potentiellement instable. Mais en sortant cette beta publique, Apple peut recueillir plus de retours d’utilisateurs, trouver les bugs, et corriger avant la sortie officielle.

De ce fait, il est conseillé ne pas installer cette beta sur votre appareil principal, celui duquel vous dépendez pour travailler, par exemple, à cause des éventuels bugs. En revanche, si vous avez deux smartphones, vous pouvez utiliser l’un de ceux-ci pour tester ces nouveautés qui seront apportées par iOS 14. Si vous êtes preneur, cliquez sur la « source » à la fin de cet article.

En plus de la beta publique d’iOS 14, Apple sort également une beta publique d’iPadOS 14. Le principe est le même : cette beta permet à la firme de tester les nouveautés qui arriveront plus tard sur les iPad compatibles. Parmi celles-ci, il y a la prise en charge de l’écriture manuscrite avec le stylet Pencil sur les champs de texte, de nouveaux design pour les applications d’Apple, comme Photos, Fichiers et Notes, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les applications en réalité augmentée.