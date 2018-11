Vous pouvez maintenant faire des appels Skype via Amazon Alexa

Microsoft et Amazon renforcent leur collaboration. Dans un billet de blog publié cette semaine, la firme de Redmond annonce le support de Skype par l’assistant Alexa. Grâce à ce support, il est désormais possible de faire des appels Skype sur les enceintes ou écrans connectés qui utilisent l’assistant numérique d’Amazon.

« Avec Skype sur votre appareil compatible Alexa, vous pouvez vous connecter en mode mains libres à votre famille et à vos amis dans le monde entier en disant simplement ‘Alexa, appelle maman sur Skype’ », annonce Skype. Et en plus des appels vidéo et audio, Skype permettra également de contacter des numéros de téléphone mobiles ou fixes à partir d’Alexa. Pour fêter l’arrivée de cette fonctionnalité, la firme propose même 200 minutes d’appel gratuits vers 34 pays aux utilisateurs.

Pour activer la fonctionnalité, il faudra simplement lier Skype et Alexa, dans les paramètres de communication de l’application Amazon Alexa.

Microsoft et Amazon, ensemble face aux concurrents

A l’instar d’Amazon, Microsoft propose également son assistant numérique Cortana, qui est installé par défaut sur Windows 10.

Néanmoins, au lieu de considérer Amazon comme un concurrent, Microsoft a décidé d’en faire un partenaire.

Ainsi, par exemple, les deux entreprises ont décidé de rendre Cortana et Alexa interopérables. Sur Alexa, une fonctionnalité permet d’invoquer Cortana, afin de profiter de ses fonctionnalités en matière de productivité. Et sur Cortana, il est possible d’invoquer Alexa, qui propose plus de fonctionnalités que l’assistant de Microsoft.

On notera également que Microsoft a récemment introduit le support d’Alexa sur sa console Xbox One, ce qui permet de contrôler celle-ci avec les commandes vocales d’Amazon.