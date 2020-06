Vous pouvez maintenant utiliser les produits Nest avec la protection avancée de Google

Le saviez-vous ? Les utilisateurs des produits et services de Google qui veulent une protection renforcée contre les différentes menaces en ligne peuvent s’inscrire au « Programme Protection Avancée » de la firme de Mountain View. Ce programme est destiné aux personnes les plus susceptibles d’être ciblées par des attaques, comme les activistes, les chefs d’entreprises ou encore les politiciens. Le programme est gratuit et tout le monde peut s’inscrire. Cependant, si Google ne propose pas ce programme par défaut à l’ensemble de ses utilisateurs, c’est parce que celui-ci impose un certain nombre de contraintes. Par exemple, pour utiliser ce programme, l’utilisateur doit acheter deux clés de sécurité (physiques).

Certains produits ou fonctionnalités sont aussi incompatibles avec ce programme. Et jusqu’à maintenant, les personnes qui utilisent le « Programme Protection Avancée » ne pouvaient pas associer leurs comptes Google aux objets connectés de la marque Nest proposée par la firme de Mountain View.

Nest devient compatible avec le mode ultra-sécurisé de Google

Mais ce mois de juin, Google annonce que les produits Nest sont désormais compatibles avec son programme de protection avancée. « Aujourd’hui, nous annonçons l’une des principales demandes que nous avons reçues : apporter le programme de protection avancée à Nest. Désormais, les utilisateurs peuvent utiliser leurs comptes Google en toute transparence avec les appareils Advanced Protection et Google Nest. Auparavant, un utilisateur ne pouvait utiliser son compte Google que sur l’un d’entre eux à la fois », annonce Shuvo Chatterjee, Product Manager, dans un billet de blog.

Google annonce cette compatibilité des produits Nest avec son programme de sécurité avancée après avoir annoncé, en février, une série de mesures pour rendre ces produits plus sécurisés, comme l’utilisation de l’authentification en deux étapes, de nouvelles protections contre les attaques automatisées, ou encore un système de notifications qui prévient l’utilisateur si quelqu’un tente de se connecter au compte Nest.

Pour rappel, les produits Nest n’incluent pas seulement les caméras et les thermostats, mais également les enceintes comme le Nest Mini ou le Nest Home, ainsi que les écrans connectés comme le Nest Hub ou le Nest Hub Max. En effet, Google a décidé transférer ses enceintes et écrans connectés vers sa marque Nest, qui était plus connue pour ses thermostats et ses caméras de surveillance.