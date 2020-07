Vous pouvez maintenant verrouiller Facebook Messenger pour cacher vos conversations

La prochaine fois que quelqu’un empruntera votre téléphone, vous pourrez donner celui-ci avec l’esprit tranquille, sachant que cette personne ne sera pas en mesure de lire votre boite de réception sur Facebook Messenger. En effet, le numéro un des réseaux sociaux vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour sa messagerie qui permet de bloquer celle-ci en utilisant soit le scanner d’empreintes digitales intégré à votre smartphone, soit un système de reconnaissance faciale. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui sur iOS, et elle arrivera également sur les smartphones Android dans les prochains mois.

Probablement l’une des meilleures fonctionnalités de Messenger

L’activation de cette nouvelle fonctionnalité de verrouillage se fait dans un onglet dédié à la vie privée sur Messenger, qui est également une nouveauté. Et visiblement, Facebook Messenger a l’intention d’un peu plus se focaliser sur ce type de fonctionnalité. « Nous nous efforçons toujours de vous donner plus de contrôle sur votre confidentialité. Ainsi, à mesure que nous introduirons davantage de fonctionnalités de confidentialité, vous disposerez de cet endroit centralisé pour les trouver », explique Jay Sullivan, Director of Product Management.

Parmi les idées explorées par Facebook, il y a une fonctionnalité qui permettrait de limiter la possibilité d’être contacté par des personnes qu’on ne connait pas. « […] nous travaillons sur de nouvelles commandes afin que vous puissiez décider qui peut vous envoyer un message ou vous appeler directement, qui va dans votre dossier de demandes et qui ne peut pas du tout vous envoyer un message ou vous appeler. Ce sera similaire aux contrôles de message sur Instagram, et nous partagerons plus de détails lorsque nous commencerons à tester ces contrôles », indique Jay Sullivan.

Facebook pourrait également utiliser une protection similaire à celle qu’on trouve sur WhatsApp sur les messages envoyés par des inconnus : flouter les images qui sont envoyées avec ces messages.

Sinon, pour rappel, Facebook explore toujours une façon de rendre ses trois services de messagerie, Messenger, WhatsApp et Instagram Direct, interopérables. Mais pour que cela soit possible, l’entreprise devrait probablement harmoniser les politiques et les fonctionnalités de ces trois services en matière de protection de la vie privée de l’utilisateur.