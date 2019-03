Vous quittez Facebook ? Voici comment le remplacer

Depuis plus d’un an, Facebook est la cible de vives critiques et de scandales, dont l’origine a très certainement été Cambridge Analytica, une affaire montrant que le réseau social n’avait pas protégé les données personnelles de plus de 87 millions d’utilisateurs. En conséquence, de nombreuses personnalités ont appelé à quitter la plateforme, jugeant que l’entreprise n’était pas en mesure de traiter leur vie privée comme il le fallait. En ce sens, plusieurs se sont séparés de l’application, supprimant leur contenu et leur compte.

Si c’est votre cas, voici une liste des alternatives pour remplacer Facebook tout en évitant le FOMO (Fear of missing out, la peur de manquer quelque chose).

Des alternatives pour remplacer Facebook

Diaspora

Diaspora est certainement la plateforme la plus équivalente à Facebook, hormis qu’il se positionne comme étant « le réseau social où vous gardez le contrôle ». En ce sens, il vous propose donc de conserver la main mise sur vos données personnelles. Outre le fait de proposer un système décentralisé, la plateforme lancée en 2010 ne collecte et ne stocke pas ces dernières pour faire du retargeting, contrairement à Facebook. D’ailleurs, elle ne propose pas de publicités. Au début de l’année en cours, elle comptabilisait environ 50 000 utilisateurs.

En termes d’usage, Diaspora permet aux utilisateurs de partager du texte, des images, des vidéos et des liens. De la même façon que Facebook, il est possible d’interagir avec les autres utilisateurs via des réactions, des partages et des commentaires. Les hashtags sont également beaucoup utilisés, comme sur Twitter.

Pour utiliser Diaspora, il fat d’abord choisir son pod, c’est-à-dire son serveur, puis se créer un profil, qui n’a pas besoin d’être votre vrai nom. Par la suite, il est possible de gérer différents niveaux de relations avec les autres utilisateurs.

Mastodon

Mastodon a beaucoup fait parler de lui lors de son lancement en 2016. Mais si l’engouement s’est calmé depuis, cela n’empêche pas le réseau social de bénéficier de plusieurs avantages lui permettant de se différencier de Facebook. Comme Diaspora, la plateforme ne propose pas de publicité et fonctionne grâce à un système décentralisé. Néanmoins, celle-ci compte plus d’utilisateurs que cette dernière, si bien qu’elle a passé le cap du million d’utilisateurs à la fin de l’année 2017.

Dans les faits, Mastodon ressemble plus à Twitter qu’à Facebook, en ce que les caractères sont également limités, à 500 contre 280 pour la plateforme de l’oiseau bleu. Il est donc possible d’y partager des textes et autres contenus multimédias, tout en interagissant avec les autres utilisateurs.

Il faut également choisir son instance avant de créer son profil et de profiter de Mastodon.

Doodle

Si les événements Facebook sont parfois bien utiles, il est également possible de se tourner vers Doodle pour organiser une soirée ou un déjeuner avec des amis sans passer par le réseau social. À ce titre, il est possible d’y créer des événements, mais aussi de faire des sondages, des questionnaires en ligne ou même de la planification de projet. Une fois l’événement créé, les invités n’ont plus qu’à confirmer leur présence en cochant la case correspondante à une certaine date ou heure.

Pour inviter des personnes à l’événement, il suffit de leur envoyer le lien de ce dernier par email ou autres services de messagerie.

Calendrier

Depuis quelques années, Facebook est devenu très utile lorsqu’il s’agit de se rappeler des dates des anniversaires, si bien que moins de monde fait désormais l’effort de s’en rappeler ou de le noter ailleurs. En conséquence, il est possible d’exporter facilement les contacts de Facebook pour ajouter leur date d’anniversaire à votre calendrier, qu’il s’agisse de celui d’Apple, de Google ou de Microsoft.

Pour ce faire, il faut se connecter à Facebook depuis un navigateur web puis cliquer sur « Événements ». Dans cette catégorie, il faut se cliquer sur le lien « Anniversaire », situé en bas à droite. Par la suite, il suffit de copier l’URL du lien et de la renseigner dans votre calendrier. Facebook donne aussi accès à une page web « En savoir plus », dans laquelle il explique la procédure à suivre selon l’agenda utilisé.

Signal

Pour les plus radicaux qui auraient pris la décision de quitter Facebook et Messenger, il peut être nécessaire de se tourner vers une autre application de messagerie instantanée. À ce jour, l’une des plus sures est Signal, que le lanceur d’alerte Edward Snowden conseille lui-même lorsqu’il s’agit de protocole de chiffrement. L’application est intuitive et permet plusieurs fonctionnalités pour assurer votre vie privée, dont le fait de pouvoir supprimer des messages après un certain temps ou de désactiver l’accusé de lecture.

WhatsApp

Non. On rigole.

N’hésitez pas à nous proposer vos suggestions, nous les ajouterons à cette liste non exhaustive.