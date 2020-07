Vous serez peut-être agréablement surpris par le prix du Galaxy Note 20 Ultra

Ces dernières années, on a eu l’impression que les prix des smartphones n’ont cessé d’augmenter. De ce fait, il serait logique de penser que le prix du Galaxy Note 20 et de ses variantes, que Samsung dévoilera le mois prochain, devrait être plus élevé que les prix de leurs prédécesseurs, les Galaxy Note 10. Pourtant, une nouvelle rumeur suggère que Samsung pourrait envisager une légère baisse des prix, afin de compenser une baisse de la demande due à la crise du Covid-19.

L’information provient d’un article publié par Android Central, qui relaie le site coréen Naver. En Corée du Sud, le Galaxy Note 20 coûterait moins cher que le Galaxy Note 10 lors de son lancement en 2019. Et le prix du Galaxy Note 20 Ultra serait inférieur à celui du Note 10 Plus lors de son lancement. Et bien qu’on ne s’attende pas non plus à une baisse importante des prix, cela pourrait tout de même avoir un effet sur les ventes du géant coréen.

Mais, comme ces informations ne proviennent pas d’une source officielle, celles-ci sont pour le moment à considérer avec une extrême prudence. Néanmoins, vu que les prévisions indiquent que les ventes vont baisser significativement cette année, et étant donné la situation économique mondiale, il serait logique que Samsung cherche des moyens de stimuler les ventes, comme une légère baisse des prix.

Galaxy Note 20 Ultra : des images sont déjà en balade sur internet

En attendant la keynote de Samsung, le 5 août, des rumeurs circulent déjà sur ses prochains Galaxy Note. Certaines de celles-ci indiquent que ces appareils pourraient avoir un processeur plus performant que celui du Galaxy S20, alors que généralement, tous les smartphones premium de Samsung qui sortent la même année utilisent le même processeur (avec une version Qualcomm et une version Exynos).

Des images sont aussi disponibles. Dans un précédent article, nous relayions des rendus qui ont été publiés par accident par le géant coréen et qui pourraient être des rendus du Note 20 Ultra.

Les photos ci-dessous nous montrent également à quoi le dos et la façade de cet appareil pourraient ressembler.