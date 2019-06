Vous vous sentez idiots ? C’est (peut-être) la faute à Twitter

Vous n’aimez pas les réseaux sociaux ? Vous pensez que Facebook, Twitter ou encore Instagram sont une perte de temps ? On ne peut pas tout le temps vous donner tort quand on voit ce que certains sont prêts à faire pour quelques abonnés de plus. Si les réseaux sociaux sont eux-mêmes conscients du phénomène d’addiction qu’ils créent, il doit bien y avoir un fond de vrai. Mais pour Twitter, une étude vient mettre les pieds dans le plat.

Twitter réduit notre capacité à retenir des informations

C’est une nouvelle étude qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Les chercheurs Gian Paolo Barbetta, Paolo Canino et Stefano Cima de l’Université du Sacré-Cœur à Rome, affirment en effet que Twitter réduit nos capacités intellectuelles en minorant notre capacité à réduire des informations.

Pour parvenir à cette affirmation, ils ont analysé les résultats de 1.500 étudiants entre 2016 et 2017. Les étudiants devaient étudier le livre « Feu Mathias Pascal« , en étant divisés en deux groupes. Le premier l’étudiait en classe de façon classique. Le second ? Les étudiants devaient poster des extraits et des réflexions sur Twitter afin d’échanger avec les professeurs. Le bilan ne laisse pas de place au débat. Ceux qui ont travaillé grâce à Twitter avaient des résultats inférieurs de 20 à 40 % aux autres. Un phénomène qui était par ailleurs accentué chez les meilleurs élèves !

Un résultat suffisant pour que les chercheurs concluent à un rôle négatif des réseaux sociaux. Ils seraient tout simplement un frein à nos capacités intellectuelles.

Un porte-parole de Twitter interrogé par le Washington Post a botté en touche en expliquant que le rôle de la plateforme n’est pas de rendre les utilisateurs plus intelligents. On ne dit pas le contraire, mais on aimerait au moins ne pas être plus bêtes après avoir fermé l’onglet…