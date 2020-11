Walmart a décidé de remplacer des robots par… des humains

En 2017, Walmart en était persuadé, l’adoption de robots allait simplifier le travail de routine. Le géant de la grande distribution a donc décidé de passer commande auprès de Bossa Nova Robotics pour équiper 500 de ses magasins. En s’appuyant sur la vision artificielle pour scanner et repérer les produits qui doivent être réapprovisionner, ces derniers feraient donc gagner du temps et de l’argent à la compagnie.

Trois ans plus tard, Walmart a décidé de mettre un coup d’arrêt brutal à l’automatisation. Ainsi, selon le Wall Street Journal, la firme a choisi de stopper le contrat qui la liait à Bossa Nova Robotics.

Walmart ne renonce pas à l’automatisation

Pour expliquer cette décision, le média américain précise que le e-commerce semble avoir changé la donne. Ainsi, à mesure que les commandes se sont faites plus nombreuses, les salariés sont plus présents que par le passé dans les zones de stockage afin d’aller récupérer les produits demandés. Dès lors, la firme estime qu’ils pourraient effectuer eux même ces opérations d’inventaire en lieu et place des robots.

Il semble aussi que le président de Walmart, John Furner, craint que l’image de robots déambulant dans les rayons ne soit pas du meilleur effet auprès du public.

Pour Bossa Nova Robotics, cette annonce tombe comme un coup de massue. La startup a déjà dû licencier 50 % de ses effectifs à la suite de pandémie de covid-19. Un peu plus tôt cette année, elle voyait pourtant les choses en grand et elle avait fait part de son intention de s’étendre à 1000 magasins Walmart.

Il faut noter que cette fin de contrat ne signifie pas pour autant que Walmart renonce à l’automatisation. Il y a quelques mois, la compagnie a annoncé un nouveau projet en partenariat avec la société de robotique Nuro. Au programme : la livraison par véhicule autonome. Des modèles de type R2 ainsi que des Toyota Prius livrent les clients de Houston qui en font la demande.