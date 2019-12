Walmart va tester la livraison avec des voitures autonomes

Le secteur de la livraison est décidément en pleine évolution. Tandis que la livraison par drones devient une réalité pour de nombreux clients notamment via Amazon, d’autres entreprises misent sur les véhicules autonomes. C’est justement le cas de Walmart qui a annoncé lancer un nouveau projet en partenariat avec la société de robotique Nuro.

L’expérimentation prendra place à Houston à partir de 2020. Des modèles de type R2 ainsi que des Toyota Prius prendront part à ce programme qui se destinera uniquement aux clients qui en feront la demande. L’objectif affiché par la société est d’en savoir plus sur la façon dont la livraison par voiture autonome pourrait fonctionner et comment elle pourrait être perfectionnée pour mieux coller aux aspirations des utilisateurs.

Cela s’inscrit totalement dans la logique de Walmart, selon son vice-président des opérations numériques, Tom Ward, interrogé par TechCrunch :

Notre taille et notre échelle sans précédent nous ont permis d’orienter la livraison de produits aux portes de millions de familles – et de concevoir une feuille de route pour l’avenir de l’industrie. En cours de route, nous avons testé différentes options pour acheminer les produits de nos magasins jusqu’à nos clients grâce aux véhicules autonomes. Nous pensons que cette technologie est une extension naturelle de notre service de ramassage et de livraison , et correspond à notre volonté de rendre chaque jour la vie un peu plus facile pour les utilisateurs.