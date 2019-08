Walmart ne fera plus la promotion des jeux violents, mais rien ne change pour les armes

La semaine dernière, les États-Unis étaient de nouveau au centre de tristes faits-divers avec de nouvelles fusillades qui faisaient plus de 30 morts. Cela fait plus de 250 tueries depuis le début de l’année et plus que jamais les États-Unis est le pays où le taux de mortalité par armes à feu et le plus élevé. Bien entendu, le président américain Donald Trump qui se fait une petite fortune avec la vente de ses armes à feu pense que la cause n’est pas les armes, mais les jeux vidéo violents. Et aussi fou que cela puisse paraître, Walmart, le premier groupe mondial de distribution généraliste, semble penser la même chose. Le géant américain va ainsi arrêter la promotion des jeux violents.

Walmart : Cacher les jeux, mais continuer la vente des armes !

« Posséder l’année scolaire comme un héros » c’est bien ce qui est écrit sur le présentoir des armes à feu dans ce magasin Walmart, une photo prise par Philippe Cadieux et partagée sur le réseau social Twitter. Choquant, absurde, ceci montre à quel point la bêtise humaine peut aller loin. Pourtant, c’est normal chez Walmart. Par contre, montrer un jeu vidéo violent, c’est désormais interdit.

En effet, l’enseigne qui est quand même le premier groupe mondial de distribution généraliste vient d’annoncer que les jeux vidéo violents ne seront plus montrés dans leurs magasins. Une décision scandaleuse qui montre que le géant américain boit les saintes paroles de son génie de président qui avait déclaré juste après la tuerie d’El Paso :

« Nous devons arrêter la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut les horribles jeux vidéo qui sont maintenant monnaie courante ».

Donald Trump

Depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, la nouvelle est en train de se propager. Des employés de chez Walmart partagent de nombreuses lettres qu’ils ont reçues et qui sont les consignes à suivre désormais.

« Apparemment, Walmart demande à ses employés de démonter des écrans présentant des jeux vidéo violents, en particulier des jeux de tir, ainsi que des films et des vidéos de chasse ».

« • Consignes :

Éteignez ou débranchez n’importe quelle console de jeu qui montre une démonstration de jeux violents, plus particulièrement les PlayStation et Xbox ».

Apparently Walmart is telling its employees to take down displays that show violent video games, specifically shooters, as well as movies and hunting videos.

Contactés par Vice, certains employés ont confirmé cette décision. Une décision qu’ils n’approuvent pas vraiment surtout quand on pense qu’aucune mesure n’est prise pour la vente d’armes à feu et des munitions.

« J’ai jeté les instructions immédiatement, parce qu’il s’agit d’une manière de s’écarter du vrai problème concernant les tueries de masse. Je n’ai eu aucune confirmation, mais ils ne prévoient rien concernant la vente d’armes et de munitions en magasin ».

Témoignage VICE

Quelques jours après les déclarations de Donald Trump, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, avait publié une photo qui parle d’elle même.