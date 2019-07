War Machine va avoir le droit à sa série sur Disney+

La plateforme Disney+ n’est pas encore sortie mais ce n’est désormais plus qu’une question de temps. On sait que l’entreprise travaille à étendre son catalogue, ce qui passe notamment par des séries Star Wars comme le Mandalorien et celles liées à l’univers Marvel. Après plusieurs confirmations précédentes, c’est désormais War Machine qui serait le prochain sur la liste. On vous explique ce que cela signifie.

War Machine, retour au premier plan

Si on jette un oeil dans le rétro du MCU, le personnage de War Machine est passé au second plan après Captain America : Civil War. LE fait qu’il ait besoin d’un exosquelette pour se déplacer ne joue pas vraiment en sa faveur c’est vrai. On avait eu le droit de le voir un peu plus dans Endgame puisqu’il faisait partie des survivants au « Snap ». Mais difficile de dire pour autant que c’est un personnage qui a vraiment marqué ce film.

En revanche, cette série qui rejoint les rangs de Loki, Hawkeye, Wanda ou encore Vision devrait avoir ses avantages pour War Machine. Après la disparition d’Iron Man, son intérêt dans le reste du MCU est objectivement un peu limité. On peine à voir quel but pourrait avoir sa présence dans un nouveau film, au-delà de la brève apparition. En revanche, une série aurait l’avantage de clore son arc narratif. Une façon peut-être de passer le relais comme va le faire Hawkeye de son côté. Il ne reste désormais plus qu’à attendre pour en savoir plus et avoir la confirmation…

A priori, si on en croit les dernières années, cette série devrait aussi être liée au reste du MCU. Une bonne nouvelle d’un point de vue de l’unité des programmes, qui donnera aussi des regrets aux amateurs de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D ou bien des Defenders, les séries Marvel sur Netflix.