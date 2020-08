Warrior Nun : la série Netflix confirmée pour une saison 2

Pour ce qui est de ses productions originales, la réponse du côté de Netflix est souvent la même. On donne une chance dans la durée aux programmes pour qu’il puisse avoir du succès. Bien sûr, la décision est plus facile à prendre (et à annoncer) quand on parle d’un très gros succès à la façon de Tyler Rake avec Chris Hemsworth ou de The Old Guard avec Charlize Theron. Mais tous les contenus n’ont pas autant de succès. Dans le registre de ceux pour lesquels on doutait un peu, figure notamment la série Warrior Nun. On vous avait parlé de cette série de façon détaillée, et c’était notamment l’occasion de vous dire qu’on était un peu restés sur notre faim et qu’on attendait quelque chose de mieux pour la suite. Bonne nouvelle, la série Warrior Nun en aura donc l’opportunité.

Warrior Nun, le retour des nonnes ninja

La nouvelle est tombée sur le compte Twitter de Netflix, avec une méthode plutôt originale, mais pas inédite. Le casting a été réuni virtuellement (coronavirus oblige) pour l’annonce du renouvellement et la vidéo de leurs réactions a été mise en ligne. C’est une méthode surtout utilisée pour les séries destinées à un public jeune comme avec Outer Banks.

Just in case you needed a lil sunbeam of positivity in your day: watch the Warrior Nun cast get the news that they've been renewed for a second season pic.twitter.com/gkidbty6ma — NX (@NXOnNetflix) August 19, 2020

Warrior Nun est l’adaptation plutôt libre d’un comic book nommé Warrior Nun Aerala. Dans la série, on suit les aventures d’une jeune femme qui se réveille à la morgue, après sa mort, avec un artefact ancestral inscrit dans le dos. Elle se retrouve alors au milieu d’un conflit millénaire, au sein d’un ordre ancien qui a notamment pour rôle de combattre les démons. Bien sûr, l’histoire se révèle au final un peu plus compliquée que ça. En espérant que la saison 2 soit d’une meilleure qualité que la première ! Et si vous n’avez pas vu les premiers épisodes, la bande-annonce est ci-dessous.